資金氾濫 5年、10年公債利率收歷史新低

金融機構資金氾濫，激勵台債多頭號角高鳴。在買盤簇擁下，台灣5、10年期公債今（20）日殖利率雙雙跌至歷史新低。資深券商主管說，中央銀行未降息，但債市在資金行情發酵下持續走多，5年債今日下跌1.36個基本點，收0.3165%，10年債下跌1.05個基本點，收0.433%，均為歷史新低。

「許多國家的新冠肺炎疫情二度爆發，讓避險資金轉進台債，多方占得上風，5年與10年券收盤殖利率全都跌到谷底」，券商主管說。

對於公債利率屢創新低，券商主管分析，關鍵還是在於「資金氾濫」，因相對其他國家的零利率或負利率，台灣利率維持在不算很低的水準，吸引熱錢流入、新台幣匯率持堅。

不樂見新台幣匯率過度強勢的央行，被迫進場買匯阻升，並放出等量新台幣，進而導致市場頭寸更加充沛。

「美國無限量寬鬆，就像水龍頭開著、不斷放水，資金當然會四處流竄，台灣也是一樣，如果新台幣持續升值，央行買匯阻升並放出新台幣，資金就會持續淹大水」，券商主管解釋。