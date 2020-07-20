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6月海外生產比降至54.1％ 統計處：台商持續回台

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部統計處說明，台商回台主要集中在資通信和電子產品，二者今年以來累計的海外生產比均明顯下降1.4及3.1個百分點，減幅持續擴大，顯示台商回台趨勢不變。圖為筆電組裝生產線。 圖／聯合報系資料照
經濟部統計處說明，台商回台主要集中在資通信和電子產品，二者今年以來累計的海外生產比均明顯下降1.4及3.1個百分點，減幅持續擴大，顯示台商回台趨勢不變。圖為筆電組裝生產線。 圖／聯合報系資料照

經濟部今（20）日發布外銷訂單統計，6月海外生產比降至54.1%；累計上半年，仍比去年同期增加2.3個百分點。統計處強調台商回台趨勢持續，由於資通信產品在海外生產的比重超過九成，該貨品接單成長，使得整體海外生產比仍然居高。

經濟部統計處說明，台商回台主要集中在資通信和電子產品，二者今年以來累計的海外生產比均明顯下降1.4及3.1個百分點，減幅持續擴大，顯示台商回台趨勢不變。

經濟部表示，外銷訂單統計包括業者接單後，在國內生產及交由海外生產者，因此接到訂單後，未必全經由我國海關出口；今年6月外銷訂單金額中，有54.1%在海外生產，主要原因是資通訊產品接單金額創同期新高所推升。

統計處指出，我國資訊通信產品有高達91%以上在海外生產，而主要傳統貨品則相反，有九成在國內生產；當科技、傳產的接單狀況呈現兩樣情時，在一消一長之下，加權計算後，使得整體外銷訂單的海外生產比仍高，並非代表台商外移。

統計處長黃于玲說，在外銷訂單統計中，合計占比六成的資通信及電子產品，二者6月海外生產比，分別較去年同期下降1.8及4.4個百分點，減幅顯著擴大，合計上半年的海外生產比重也下滑，反映台商回台生產的趨勢持續。

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