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台灣精準健康產業座談會 凝聚未來推動共識

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

為強化國家生醫產業發展策略規劃，行政院科技會報辦公室及科技部於今(20)日假台大醫院國際會議中心召開「台灣精準健康產業座談會」，邀集生醫公協會代表及相關部會與會，蒐集產業領袖之寶貴意見，擘劃未來10年全齡精準健康之願景，以利於9月1日至3日登場之「2020行政院生技產業策略諮議委員會議(Bio Taiwan Committee, BTC)」凝聚台灣精準健康產業政策推動重點及共識。

台灣防疫成功打響全球知名度，讓國際見證了我國產政學研醫和民間合作的力量，也見證了政府推動生醫產業之成果；於「生醫產業創新推動方案」奠定的基礎上，導入數位科技、強化大數據與整合資料庫之應用，加速產業發展。本次座談會邀集包括製藥、醫材、精準醫療、數位醫療、再生醫療等生醫公協會意見領袖與人工智慧(AI)專家，就生醫產業推動進展及跨部會執行成果，超前布局後疫情時代的產業新戰略進行意見交流，以期聯合產政研醫能量打造精準健康台灣品牌、提升國際能見度。

行政院科技會報副召集人暨科技部部長吳政忠於座談會開場致詞時表示：近三年政府致力於建置利於產業創新發展的基盤建設，以精準健康概念導入Bio-ICT整合各面向資源以完善產業生態體系，達成重要成果如建置國家級人體生物資料庫整合平台布局精準健康、串聯資料庫推動永續數據平台、細胞治療技術擴展臨床應用、以智慧醫院提供整合醫療服務、台灣新藥與創新醫材成功於國際上市、跨業結合創造健康服務旗艦品牌等，持續引領我國生技醫藥產業創新發展及鏈結國際。

吳政忠進一步表示，蔡總統於今年520就職演說宣示在5+2產業創新的基礎上，打造六大核心戰略產業，建立台灣品牌。後疫情時代將快速導入AI、數位科技應用於生活中的所有情境，生醫產業更是不容被忽視的國家戰略產業，人們對健康的關注更將形塑出朝預防、預測、診斷、治療、照護之全方位個人化精準健康的未來產業樣貌。台灣擁有世界珍貴的獨特健保系統及長期累積的醫療健康資料，更具有全球領先的資通訊產業優勢技術，跨域結合ICT與生醫能量，建構台灣精準健康戰略產業，將是台灣未來最具國際競爭力的優勢，並據此對國際發聲，以成為全球精準、再生、數位醫療等產業發展的重要基地。

座談會中，產業領袖及專家紛紛針對生醫產業未來發展提供許多寶貴建議，包含法規調適、數據資料建置與應用、人才培育與延攬、產業發展契機探討、從產品開發轉型到精準健康解決方案提供等，並與相關部會交流討論。為因應後疫情時代的諸多挑戰，善用我國優勢完善健康大數據基盤及應用架構，與會者也期許在9月的BTC會議中，由政府領軍擘劃未來十年發展為規劃目標，以我國既有堅實的生醫產業基礎，透過前瞻性的法規調適與產業奬勵措施策略規劃，布局下世代精準健康產業發展藍圖，達成產業創新翻轉並實現2030全齡精準健康之未來願景。

生技產業 願景

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