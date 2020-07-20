半導體高階製程需求強勁 6月外銷訂單410億元創新高

經濟部統計處今（20）日發布6月外銷訂單連四紅，金額為410億美元，創歷年同月新高，年增6.5％。統計處指出，訂單表現超乎預期，主要原因有三：半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續、原材物料價格回升，不僅資通信及電子產品接單金額均續創新高，主要傳統貨品接單也止跌。

其中，資通訊以及電子產品的接單金額，已經分別連續四個月、五個月創下歷年同月新高，推升今年第2季外銷訂單翻紅，金額為1,184.2億美元，年增3.1％，終結連六季負成長。不過，累計上半年仍難敵疫情衝擊，呈現微幅年減0.1%。

統計處對7月外銷訂單仍相對樂觀，預期新興科技需求不看淡，且國際疫情持續蔓延，評估遠距商機就會持續成長，對資通訊及電子產品的接單接單仍是正向挹注。此外，6月以來國際鋼價、油價逐漸上漲，使得低迷已久的傳統貨品接單止跌，統計處長黃于玲表示，若此趨勢能延續，則7月外銷訂單可望連五紅。

6月外銷訂單創歷年同月新高，黃于玲說明，主要來自於半導體高階製程需求非常強勁，加上國際原材物料價格自低檔回升，傳統貨品接單普遍較上月成長；與去年同月比較，因遠距商機延續，5G 通訊、高效能運算加速發展，使得資訊通信產品及電子產品接單維持高檔，再加上傳統貨品減幅收斂，使得接單金額超乎預期。

按貨品別觀察，資訊通信產品因筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等遠端服務設備及其組件需求擴增，加上智慧手機訂單增加，致年增17.1%。電子產品因5G通訊、高效能運算加速發展，加上遠距商機延續，帶動晶圓代工、IC 設計、記憶體、晶片代理、印刷電路板等訂單成長，致年增23.9%。

在傳統貨品方面，相較科技產品接單表現仍然呈現「兩樣情」，受疫情影響，市場需求疲弱，產品價格仍低於去年同期，致接單續呈負成長，但國際原物料價格自低檔回升，有利接單止跌回穩。

展望未來，經濟部預估，7月外銷訂單金額為403至418億美元，約年減0.6％至年增3.1％。黃于玲說，目前預期正成長的機會較大，但因為國際疫情多變，仍牽動外銷訂單消長，且美中貿易紛爭再起，兩強間的攻防難料，恐抑制部分接單動能。