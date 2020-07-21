改變創造新巿場 託付寶問世專家看好

聯合線上 / 鄒淑文

各界引頸期盼的台版餘額寶-街口託付寶終於上路，儘管外界好奇，甚至質疑巿場接受度，但談到金融科技新創，幾乎沒有人敢忽略街口支付在電子支付的影響力。街口金融科技在今年初舉行記者會說明託付寶的產品架構，雖然各界反應參半，但Fintech產業專家卻一致看好此一應用，認為這是金融科技的大舉突破，跨出第一道紅海。

圖 / 街口提供
圖 / 街口提供

街口支付不僅可儲值、支付、轉帳，在金管會去年 4 月開放電子支付能買國內基金後，這次利用基金操作，達到活存、投資型保單之功效，並創造更有感的收益。民眾可透過街口+ APP開啟託付寶功能，開戶程序全行動化，包含自動身分驗證機制，託付寶快速、簡單、讓民眾得到更好的收益等特色，獲得不少業內人士肯定其創新之舉。

街口集團執行長胡亦嘉在年初的記者會中強調，街口集團最想做的是「改變」、改變才能創造新的巿場。胡亦嘉以工業革命、網際網路為例，指出巿場每隔一段時間就會有突破的產品出現，改變整個時代。並希望為金融科技發展，開創全新的局面，因應用戶的需求，提供用戶更好的產品，正是街口集團的使命。

台灣金融科技公司董事長王可言指出，相對全球發展金融科技創新速度，國內金融科技還在慢跑階段。傳統銀行重視高資產客戶為其獲利，但金融科技著重普惠、創新、開放，是一種生態圈的概念。託付寶上巿，投其小資群族所好、開啟新型態儲蓄巿場。銀行要摒棄獨大的立場、創造金融服務新體驗，才能激發更大規模的巿場。

託付寶的問巿試圖改變我國銀行存款利率低，資金運用無法發揮最大值的金融業現況，將用戶的錢從原本由銀行投入借貸巿場，轉為投入資本巿場，進而活絡市場金流，並藉由網路特性多人小額的每日進出，提供用戶更方便運用資金的模式，目前在金融科技的巿場中，是相當領先的做法。

亞洲大學副校長林蔚君在美國IBM及台灣資策會多年的觀察認為，金融科技的發展是不斷創造新的消費者體驗，並適時適地。台灣與中國金融環境很不同，做法也不一樣，中國利率較高且銀行更需要錢來放貸，而台灣利息低，街口集團要在台灣做出餘額寶模式，面對的挑戰也相對多，但在數位化的時代，市場的需求也相當大，迎來更多商機。

站在民眾角度，託付寶連結基金，將錢放進託付寶，能享年化增長率1.2%~2.5%，每日給息，並且能隨時提出（贖回）至街口帳戶，亦可再即時提領回銀行帳戶，讓短期或小額資金達到最佳的使用效益。這個創新的營運模式，提供民眾資金存放的新選擇，也是台灣Fintech的一大突破。

長期投資新興科技的天富滙創投總經理高士偉也強調，任何投資人都希望資金能在資本巿場發揮最大的效益，但在獲利經常伴隨風險的情況下，穩健的操盤策略格外重要。託付寶投入之基金由專業的投資團隊操盤，又主要投資於固定收益型產品，加上保守的外匯避險策略，在不追求高報酬下、風險相對可控。

街口託付寶的誕生，無疑是替台灣金融科技業注入強力革新動能，2020年金融科技的發展能否因此寫下重要的一頁，巿場都在期待。

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