雲林離岸風場國產化再下一城 本土製CTV風盛一號登場

2020年是離岸風電在台灣邁向國產化的第一年，由wpd達德能源所開發的「雲林離岸風場」陸續交出國產化成績單，除塔架等鋼構重件已在交貨階段，其風場維運合作夥伴德唯特及風盛航運，響應國艦國造政策，委託龍德造船打造風場維運期間專用之人員運輸船（CTV），並於今 （20） 日於宜蘭蘇澳港舉行命名儀式。

達德能源董事長王雲怡表示，風盛一號是第一艘由開發商主動打造的CTV，展現達德能源對台灣離岸風電產業的信心。名為「風盛一號 Prosperous 1」的CTV，可說精準形容擁有豐盛風資源的台灣海峽，未來可見到該船馳騁於雲林外海，運載本土專業工程師、穿梭於亞太最大單一離岸風場，確保風機運行不息。

達德能源說明，風盛一號為風盛航運所擁有的第一艘人員運輸船，於去年3月正式委託龍德造船打造，將為雲林離岸風場長期運維工作提供運輸服務。風盛一號設船體較為輕量，得以承受更高的波浪、運載更多人員，且甲板空間更為寬敞、乘坐也更為舒適。

交通部航港局局長郭添貴表示，交通部非常重視離岸風電政策及國產化，不僅在台中港設置重件碼頭、提供後線作業環境，同時成立台灣風能訓練公司，提供離岸風電相關業者及有意投入產業的人士GWO訓練服務。

郭添貴說，繼台灣港務港勤公司後，達德能源委託龍德造船為台灣風場運維工作打造第三座人員運輸船，為離岸風電國產化做出重大貢獻。

經濟部能源局局長游振偉則指出，回顧政府推動能源轉型，已陸續交出成果，去年第一座商用風場正式啟用發電，也帶動產業發展，不管是風機重要組件或水上載具，都陸續傳出好消息，包括台船公司的大型浮釣船也正式簽約進入國艦國造的行列。

德國在台協會副代表施碧娜強調，台灣造船工藝深獲世界肯定，德商自然會主動在台灣委託本土船廠打造CTV，由離岸風電內需市場促進造船產業穩定發展，是非常好的國產化模式。

德唯特台灣區經理Marcel Meins表示，德唯特於2018年在台灣成立第一個亞洲服務據點、接下雲林離岸風電維運服務後，即致力與本地供應鏈及大學合作，除了台灣打造的CTV，初期台灣團隊將由約25位專業人員組成，包含維運、環安衛、行政及工作船船員等，也多將為台灣人。

風盛航運董事Robert Mainprize對龍德造船成果高度滿意，特別為了今日的命名儀式提前自英國抵台、在宜蘭完成14天居家檢疫，他表示自己的家族在英國有350年從事漁業的歷史，30年前投入離岸油氣產業、12年前正式跨足再生能源，2019年帶著豐富的經驗從英國來到台灣與玉豐海科合作，致力於將英國經驗移轉到台灣，希望能為台灣離岸風電運維帶來更好的人員運輸服務。

龍德造船董事長黃守真強調，CTV必須確保安全、操作靈敏、高度可靠、乘坐舒適及低油耗，才能在風場施工及運維期間，提供全年無休的人員運輸服務。黃守真表示，由於風盛一號特殊的結構設計，使得船舶航行中的噪音可以非常低，搭乘舒適度更為加分，而龍德造船團隊也透過這次機會，在設計及建造的技術上有更進一步提升。

wpd是一家風電及太陽光電開發及營運商，總部位於德國布萊梅，已設置近2,300部風力發電機組、總裝置容量超過 4,700MW。2016年wpd在台併購英華威風力發電集團，目前為台灣最大民營再生能源營運商，營運超過400MW的陸域風電及太陽光電，另規劃離岸風電場址，包括位於雲林外海的640MW及桃園外海的350MW；其中雲林離岸風場已進入施工階段，預計2021年完工併聯。