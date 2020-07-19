優惠到期前 還有大魚回流

境外資金回台首年優惠進入最後衝刺期，觀察過去這一年資金回流情形，就有六個月申請匯回資金超過百億水準，去年12月、今年7月單月匯回更突破200億元，財政部預估，隨首年優惠稅率到期，8月匯回資金可望持續維持高水位水準。

台商透過專法將海外資金匯回，回流資金將排除適用現行20%營所稅，而是依專法課徵優惠稅率，尤其在專法上路後第一年匯回，只要依8%優惠稅率課稅即可，若將匯回資金用於實質投資，還可以再退還半額稅款，相當於整筆資金在國內只課4%所得稅。

專法去年8月15日上路，初期產業界仍在觀望，匯回資金不多，但從上路第三個月開始，單月引資就達到百億元以上水準，去年底更創下單月引資226億元紀錄。

今年隨著農曆春節、新冠肺炎疫情兩大因素影響，單月回流金額一度降到百億以下，但5月起回穩，隨首年優惠即將截止，在6月15日至7月14日間單月匯回金額衝上229億元再破紀錄。

近期各區國稅局接獲不少企業正加緊腳步，搶攻最後一個月享用專法首年優惠，只要在今年8月14日前向國稅局遞案，就有資格享有首年8%優惠稅率。