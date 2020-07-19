會計師教戰 三招混搭節稅

境外資金回台雖排除所得稅相關租稅優惠，但會計師分析，仍可搭配盈餘投資、營業稅進項扣抵、扣繳稅等三招節稅措施，讓匯回資金達到一魚多吃效果。

安侯建業全球資產配置戰略中心會計師洪銘鴻指出，首先是依據《產業創新條例》第23-3條，將匯回資金投資用於抵減應稅未分配盈餘，額外減少5%盈餘稅負擔，這就是合法節稅選項之一。

其次，在營業稅方面，如果將資金用於投資自用廠房、商辦等建築物，相關支出還是有機會申報扣抵營業稅進項，不過由於海外股利屬於免營業稅銷售額，主張進項扣抵前，別忘了精算當期營業稅應採「比例扣抵法」或「直接扣抵法」，選擇划算者適用。

安侯建業會計師黃彥賓亦表示，投資過程中若須採購必要技術及服務，也可將一定比例資金用於支付外國公司權利金或技術服務報酬，支付過程中為客戶代辦扣繳，也別忘權利金相關的扣繳稅優惠。