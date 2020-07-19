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參審法明闖關 近百條文無共識 立院恐陷焦土戰

千億資金匯回 四成實質投資

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

外資金專法上路將滿一年，千億資金實質投資落地比例約四成，落實投資產業雖以高科技電子資訊業為大宗，不過觀察大約第2季以來表現，代表傳產的民生化工業表現較佳，三個月來新增36.7億元實質投資，引資效果更勝各大產業。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》去年8月15日上路，運用優惠稅率吸引台商將海外資金匯回，並鼓勵將匯回資金用於本土實質投資。

根據財政部統計，專法上路後截至今年7月14日止，包括台商個人及海外轉投資台資企業在內，申請匯回達620案，預定回流資金總額已達1,284億元，且其中有1,036億元已實際回到國內金融機構外匯戶頭。

再根據經濟部工業局統計，同樣截至7月14日，實際回流千億資金中，有409.8億元已提出實質投資計畫，意即逾四成回流資金注入國內產業帶動發展。

觀察各產業引資效果，以電子資訊業帶動131.8億元投資為大宗，民生化工業引資92億元次之，金屬機電業46.4億元第三，三大產業加總就達到270.3億元，其他業別合計則約139.5億元。

有趣的是，回流資金乍看下雖以投入高科技產業為主，但隨今年新冠肺炎疫情爆發，第2季產業趨勢稍有不同，對比工業局公布的4月14日至7月14日間核准金額變化，傳產引資表現更勝高科技業，民生化工業三個月間共新增36.7億元投資額，投資金額較截止4月時的表現成長66%。

金屬機電業也在第2季新增21億元投資額，相較今年第1季以前表現，成長幅度高達83%。

高科技產業方面，電子資訊業的投資早在今年第1季前就大致抵定，第2季雖新增28.9億元投資，不過由於前幾個月基數較高，成長幅度僅約28%。

根據各家大廠自行宣布的公開資訊，大立光兩度宣布響應資金回台，計畫引資高達193億元、環球晶宣布匯回約106億元、國巨匯回100億元、鴻海也宣布匯回70億元，近500億元資金活水，有望在近期持續落實投資。

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