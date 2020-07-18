梅花圖案不完整拿到假三倍券？ 經濟部公開辨識小技巧

隨著三倍券領券且上路使用後，有關三倍券的網路謠言便層出不窮，近日甚至還出現「假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的振興券」的傳聞。對此，經濟部則是特別公開三倍券的辨識小技巧。

經濟部表示，不能只單一靠有無梅花就認定是否為真的振興三倍券，由於200元及500元振興三倍券的水印均為不固定位置梅花圖案，需迎光透視方可見，每一張振興三倍券梅花圖案位置均不相同，民眾觀看時，可能看到完整梅花圖案，亦有可能看到不完整梅花圖案。

除了梅花圖案外，經濟部指出，關於三倍券的真偽還需配合其它的辨識特徵，像是「摸一摸」，凹版印紋浮凸符碼，主要印紋及視障浮凸符碼用手觸摸，可感覺墨紋凸出紙面。另外就是「轉一轉」，有變色墨隱藏字，輕轉三倍券其左上角面額數字，呈現金色與綠色的變化等防僞特徵辨識，所以只有部分梅花其實並不會影響其使用及後續的兌付。