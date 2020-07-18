財經觀點／消費轉向電商 雙11不再只是那一天…

消費從實體轉向網路需要大事件來推動，如二○一八年的衛生紙之亂等，會讓進程加快。以往大家都在講百貨周年慶，近兩三年大家慢慢關注到雙十一購物節，且會從九月就開始報導關心，讓雙十一不再只是「那一天」的事，社會氛圍、消費氣氛的改變扮演重要推力。

二○○三年ＳＡＲＳ疫情爆發時，電商不如現在發達，疫情結束後帶動旅遊電商的興起。這一波新冠肺炎疫情爆發時，電商在金流、物流等各方面的成熟度及完整度都比二○○三年更好，對電商有直接的影響，熱度比雙十一更強。新冠肺炎帶動消費者加速挪移到電商，雖疫情趨緩，但行為改變不會因此結束。

對比全世界，台灣防守得非常好，疫情趨緩後大家開始報復性出遊，這樣的行為某種程度帶動旅遊或內需市場升溫，對電商未必是正向幫助，三倍券對電商也比較負面。

此外，疫情使全世界貨幣寬鬆，股市維持在不錯的狀態，但實際上很多產業受到很大的影響，恐使台灣下半年的失業率會變得比較高，薪資狀況的預期也比較保守。整體經濟比較保守，就會影響可支配所得，讓消費變得保守，屆時沒有哪個產業可以受惠，尤其是零售業。

疫情刺激很多過去想在電商布局但動作較慢的實體零售商進場，廠商可能原本為單一出貨來源，在疫情發生後知道要分散風險，認真且實際地在越南或其他國家找到出貨管道，對供貨穩定度，供應鏈的完整度有直接幫助。

今年是人類歷史重要且特殊的一年，大家一起經歷過從未經歷跟想像過的一年。第一季電商看起來好像還不錯，但把時間拉長來看則未必。現在新冠肺炎還沒看到尾聲，考驗企業對市場變化的彈性跟速度。

疫情過後，電商產業可能越來越資本化。前幾年大家都想做電商，但經過外國電商的競爭，消費行為越來越集中跟資本化，大家發現電商沒那麼好做。

往後新的團隊會越來越難進入，即便是大集團、在其他行業累積很多資源，都未必保證電商就做得起來，即便是輕資產電商，流量投資金額也相當龐大，這部分愈來愈不是一般公司能支撐的，後進者的門檻愈墊愈高，或許會傾向跟現有平台合作。（創業家兄弟董事長郭書齊口述）