聽新聞
test
0:00 / 0:00

看問題／制度不當、查核不實 還要放任？

聯合報 / 本報記者陳素玲
勞保財務問題引發社會關注，勞工保險局之前也辦理勞保說明會為勞工釋疑。圖／聯合報系資料照片
勞保財務問題引發社會關注，勞工保險局之前也辦理勞保說明會為勞工釋疑。圖／聯合報系資料照片

勞保年金財務惡化，已是令人驚心動魄的事實，進一步檢視現行請領年金結構，甚至驚見原本屬於少數的職業工會投保勞工，竟然領走半數以上總額，如此不合理的資源分配，對占近八成的八百萬受僱勞工極端不公平。其中反映的是職業工會投保薪資機制巧門，以及查核不實等問題，就看勞動部要不要拿出魄力改正。

現行勞保投保制度有兩大類別，凡是受僱員工五人以上公司行號，都是強制投保對象，由雇主為受僱勞工加保，投保薪資由雇主按實際薪資申報；另一類則是無一定雇主及自營作業者，則在職業工會投保。另外也有很多五人以下微型企業受僱員工，會在職業工會加保，雖然不合法，但基於維護勞工權益，勞保局也是睜一隻眼閉一隻眼。

職業工會加保勞工因無一定雇主，的確屬於弱勢勞工，但是勞動部長久未正視職業工會投保取巧問題，導致當請領人數愈來愈多時，對勞保財務形成一定殺傷力。長久以來只占總投保人數百分之廿的人口，已領勞保年金總額已經占五成三，其他八成投保人數領取金額卻不到半數，結構扭曲而失衡。

究其原因，勞保局現行職業工會可以每年調高百分之十五投保薪資機制，變相鼓勵在職業投保的人，先低投再高領；此一機制雖是源於實務上無法查核無雇主及自營作業勞工收入，但是助長職業工會投保勞工可以取巧省保費

勞陣研究員張烽益分析，一般受僱勞工，因為退保才能申請老年年金，必須放棄原本的工作收入，無法像職業工會投保勞工，只要資格符合就可以申請領年金，而且領了之後繼續工作也沒影響，導致很多職業工會勞工先領先贏，也是造成勞保年金請領結構不成比例的主因。

勞保目前財務問題來自繳少領多，財務黑洞並非職業工會投保勞工的錯，但是制度不當造成某一部分勞工可以先低投，再逐年拉高投保薪資，相對剝奪勞保貢獻度較大的受僱勞工，不但嚴重侵蝕勞保財務，勞保資源公平性也令人質疑。

投保薪資 勞保年金 勞動部 保費 黑洞 勞保

延伸閱讀

勞動部長掛保證…勞保改革 勞工一定繳少領多

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

未替員工保勞保 勞保局去年開罰4396萬

勞保老年年金給付「有年齡限制」？勞保局揭開真相...

相關新聞

誰A了勞保？職業工會「假掛保真領錢」 加大黑洞

失速的勞保財務問題，除了外界所知的繳少領多問題外，另一個嚴重衝擊財務，卻不能說的公開祕密，正是職業工會長期存在的投保取巧...

看問題／制度不當、查核不實 還要放任？

勞保年金財務惡化，已是令人驚心動魄的事實，進一步檢視現行請領年金結構，甚至驚見原本屬於少數的職業工會投保勞工，竟然領走半...

紓困3.0 保就業 製造業喘口氣

紓困三點○預算將於下周政院拍板定案後送立院，廣大傳產製造業勞工可以稍微鬆口氣。經濟部長王美花昨表示，紓困三點○鎖定在製造...

停擺五年 台北大巨蛋將復工

台北市政府建管處針對大巨蛋工程完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，依建築法第34條規定，於項目審查完竣，昨（17）日...

財經觀點／消費轉向電商 雙11不再只是那一天…

消費從實體轉向網路需要大事件來推動，如二○一八年的衛生紙之亂等，會讓進程加快。以往大家都在講百貨周年慶，近兩三年大家慢慢...

助攻台北住房率 經部喊合作

疫情趨緩，各地出現報復性消費與出遊，中南部或東部近期飯店一房難求，但台北市飯店住房率仍慘兮兮。經濟部長王美花接受廣播專訪...

太陽能助攻 缺電壓力降

經濟部長王美花昨（17）日指出，要讓夏季尖峰用電不缺電已不再是壓力，雖然氣溫炎熱使用電量頻頻創高，但也受惠太陽光電建置完...

王美花忙到沒空下廚 老公抱怨

在經濟部工作近40年，王美花一步一腳印，終於登上經濟部長大位，她上任即將滿月，昨（17）日接受電台專訪時表示，對經濟部業...

中小企投資再添八家 規模47億元

經濟部昨（17）日召開中小企業投資審查，再添八家企業擴大投資47億元，包括華漢冷凍食品、逢興生物科技、業信企業、兆山辰精...

製造業紓困3.0…先保就業

經濟部長王美花昨（17）日接受電台專訪指出，經濟部預期今年經濟成長率為1.5%，讓國外駐台代表相當「羨慕」，當國外都在預...

柯P政治路…拆解「巨彈」

遭市府強制停工長達五年三個月的台北大巨蛋，幾經波折，昨（17）日終於審查通過變更設計，取得建照得以申請復工。

大巨蛋商辦租賃需求 有望緩解

遠雄大巨蛋復工後，預計最快於明年底竣工。商仲業者指出，大巨蛋規劃包含巨蛋室內棒球場主體外，其他附屬設施有旅館、商辦、商場...

熱門新聞

梅花浮水印難辨識！民眾陳情連超商店員都不敢收三倍券

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

下周油價可望終結連11漲 因牴觸亞鄰中油可能全部吸收漲幅

把握這3天賺600元 「藝FUN券」明起開放App登記

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

折到銀行不收、有梅花才是真的？三倍券三大謠言一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。