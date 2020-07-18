看問題／制度不當、查核不實 還要放任？

勞保年金財務惡化，已是令人驚心動魄的事實，進一步檢視現行請領年金結構，甚至驚見原本屬於少數的職業工會投保勞工，竟然領走半數以上總額，如此不合理的資源分配，對占近八成的八百萬受僱勞工極端不公平。其中反映的是職業工會投保薪資機制巧門，以及查核不實等問題，就看勞動部要不要拿出魄力改正。

現行勞保投保制度有兩大類別，凡是受僱員工五人以上公司行號，都是強制投保對象，由雇主為受僱勞工加保，投保薪資由雇主按實際薪資申報；另一類則是無一定雇主及自營作業者，則在職業工會投保。另外也有很多五人以下微型企業受僱員工，會在職業工會加保，雖然不合法，但基於維護勞工權益，勞保局也是睜一隻眼閉一隻眼。

職業工會加保勞工因無一定雇主，的確屬於弱勢勞工，但是勞動部長久未正視職業工會投保取巧問題，導致當請領人數愈來愈多時，對勞保財務形成一定殺傷力。長久以來只占總投保人數百分之廿的人口，已領勞保年金總額已經占五成三，其他八成投保人數領取金額卻不到半數，結構扭曲而失衡。

究其原因，勞保局現行職業工會可以每年調高百分之十五投保薪資機制，變相鼓勵在職業投保的人，先低投再高領；此一機制雖是源於實務上無法查核無雇主及自營作業勞工收入，但是助長職業工會投保勞工可以取巧省保費。

勞陣研究員張烽益分析，一般受僱勞工，因為退保才能申請老年年金，必須放棄原本的工作收入，無法像職業工會投保勞工，只要資格符合就可以申請領年金，而且領了之後繼續工作也沒影響，導致很多職業工會勞工先領先贏，也是造成勞保年金請領結構不成比例的主因。

勞保目前財務問題來自繳少領多，財務黑洞並非職業工會投保勞工的錯，但是制度不當造成某一部分勞工可以先低投，再逐年拉高投保薪資，相對剝奪勞保貢獻度較大的受僱勞工，不但嚴重侵蝕勞保財務，勞保資源公平性也令人質疑。