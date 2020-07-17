太陽光電救援 王美花：夏季尖峰用電不再是壓力

經濟部長王美花今（17）日指出，要讓夏季尖峰用電不缺電已不再是壓力，雖然氣溫炎熱使用電量頻頻創高，但也受惠太陽光電建置完善，在尖峰時貢獻6%備轉容量率，使得整體備轉容量率仍能維持在10%以上穩定供電水準。

此外，因應再生能源持續成長，為補足其先天具備的間歇性缺陷，台電已與五家業者簽約六年，每年服務費約8,000萬元，由民間提供「快充快放的鋰電池儲能系統」輔助服務，每秒提供15MW（百萬瓦）電力，且調頻效果比大型機組快了三至五倍，預計最快今年底可上線，免於系統跳電。

主持人周玉蔻指出，歷來經濟部長壓力最大的就是夏季用電尖峰，要能做到不缺電不跳電，王美花說，這是非常基本的政策任務，難度也很高，但今年受惠太陽光電在尖峰的貢獻，已經不再是壓力。

歷年前十大用電量排名，其中有六天都在今年，剩下四天在過去兩年，明顯看出氣候炎熱趨勢持續，不過，王美花指出，在7月14日尖峰瞬間用電量達3,779萬瓩創歷史新高時，備轉容量率仍有10.4%，主要是太陽光電貢獻了將近6%，提供214萬瓩供電能力。

王美花說，太陽光電裝置容量從去年的3.2GW，到今年5月已經達到4.6GW，占備轉容量率約3.5％至6％，在中午太陽最大、用電最高時，反而能發揮最大作用，降低尖峰負載。

此外，台電也跳脫既有「蓋電廠、買機組」的思維，今年首度對外開辦「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購，共五家廠商得標共15MW容量，其中儲能電池供應商包含特斯拉（Tesla）、能元科技、三星及歐美等國內外大廠設備。

台電表示，電力需求瞬息萬變，電力調度不只是讓發電量大於用電量，還需配合如酷暑瞬間用電尖峰，或是太陽下山時太陽光電減少等多元情況變化即時升降載，維持系統頻率穩定，以免因系統失衡導致停電。

台電說明，維持穩定供電，必須讓電力系統在用電、發電供給之間分秒保持動態平衡，隨時維持60赫茲（Hz）頻率。結合民間儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」。

這些分散設置各地的併網型儲能系統可智慧輔助電網，自行追隨電力系統60赫茲頻率變化，1秒鐘內即可放出15MW電力，執行充放電工作，瞬間幫助頻率回穩，同時最高可儲存2萬度電力。