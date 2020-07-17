太陽光電救援 王美花：夏季尖峰用電不再是壓力

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部長王美花今（17）日指出，要讓夏季尖峰用電不缺電已不再是壓力，雖然氣溫炎熱使用電量頻頻創高，但也受惠太陽光電建置完善，在尖峰時貢獻6%備轉容量率，使得整體備轉容量率仍能維持在10%以上穩定供電水準。

此外，因應再生能源持續成長，為補足其先天具備的間歇性缺陷，台電已與五家業者簽約六年，每年服務費約8,000萬元，由民間提供「快充快放的鋰電池儲能系統」輔助服務，每秒提供15MW（百萬瓦）電力，且調頻效果比大型機組快了三至五倍，預計最快今年底可上線，免於系統跳電。

主持人周玉蔻指出，歷來經濟部長壓力最大的就是夏季用電尖峰，要能做到不缺電不跳電，王美花說，這是非常基本的政策任務，難度也很高，但今年受惠太陽光電在尖峰的貢獻，已經不再是壓力。

歷年前十大用電量排名，其中有六天都在今年，剩下四天在過去兩年，明顯看出氣候炎熱趨勢持續，不過，王美花指出，在7月14日尖峰瞬間用電量達3,779萬瓩創歷史新高時，備轉容量率仍有10.4%，主要是太陽光電貢獻了將近6%，提供214萬瓩供電能力。

王美花說，太陽光電裝置容量從去年的3.2GW，到今年5月已經達到4.6GW，占備轉容量率約3.5％至6％，在中午太陽最大、用電最高時，反而能發揮最大作用，降低尖峰負載。

此外，台電也跳脫既有「蓋電廠、買機組」的思維，今年首度對外開辦「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購，共五家廠商得標共15MW容量，其中儲能電池供應商包含特斯拉（Tesla）、能元科技、三星及歐美等國內外大廠設備。

台電表示，電力需求瞬息萬變，電力調度不只是讓發電量大於用電量，還需配合如酷暑瞬間用電尖峰，或是太陽下山時太陽光電減少等多元情況變化即時升降載，維持系統頻率穩定，以免因系統失衡導致停電。

台電說明，維持穩定供電，必須讓電力系統在用電、發電供給之間分秒保持動態平衡，隨時維持60赫茲（Hz）頻率。結合民間儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」。

這些分散設置各地的併網型儲能系統可智慧輔助電網，自行追隨電力系統60赫茲頻率變化，1秒鐘內即可放出15MW電力，執行充放電工作，瞬間幫助頻率回穩，同時最高可儲存2萬度電力。

太陽光電 王美花 備轉容量率

延伸閱讀

台今年經濟成長估1.5% 王美花：國外駐台代表相當羨慕

經濟部長指台北飯店住房差 柯文哲參加旅展：我來了呀

訂單減縮非常嚴重 王美花：紓困3.0鎖定製造業

經濟部長王美花放閃「情報頭子」 當年她嫁給了愛情

相關新聞

折到銀行不收、有梅花才是真的？三倍券三大謠言一次看

振興三倍券上路兩天，網路謠言紛飛。網路傳出三倍券折到不能用，銀行會拒收，另也傳出部分攤販不收三倍券，因為怕三倍券上的編號...

【誰在A勞保1】假掛保真領錢 這個投保「竅門」成黑洞

失速的勞保財務問題，除了外界所知的繳少領多問題外，另一個嚴重衝擊財務，卻不能說的公開祕密，正是職業工會投保長期存在的取巧弊端，除了有不少假勞工在職業工會「假掛保、真領錢」，更因不少人長期低報投保薪資，等到最後幾年要領年金，才拉高投保薪資。

華為被禁、中美駁火 台灣科技鏈反能逆勢竄起？

迫於川普施壓、英國即將全面禁華為。在中美對立下求存的台灣企業，這跡象是否說明未來更辛苦？根據產業專家觀察，事實正相反。台灣中小企業的好年代要回來了！

下周油價可望終結連11漲 因牴觸亞鄰中油可能全部吸收漲幅

油價可望終結連11漲！因OPEC+落實減產協議、北半球進入夏天用油旺季，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國...

經濟部長王美花放閃「情報頭子」 當年她嫁給了愛情

在經濟部工作39年，王美花一步一腳印，終於爬上經濟部長大位，先生顧立雄又是國安會秘書長，二人是閣員夫妻擋，可說是人人稱羨...

人均GDP拚3萬美元目標 兼顧中小企 相對穩健

國發會訂下人均GDP 3萬美元目標，相較鄰國南韓成長快速，中央大學經濟學系教授邱俊榮分析，台灣經濟成長過程雖然較南韓慢，...

四年計畫 人均GDP衝3萬美元

行政院通過新一期國發計畫，要在蔡總統任期結束前的2024年，也就是四年後達到人均GDP（國內生產毛額）3萬美元等目標。國...

名家觀點／疫情、貨幣寬鬆與通膨隱憂

在新冠肺炎疫情威脅下，全球各國為了穩定經濟，盡情寬鬆貨幣。以美國、歐元和日本等三大經濟體而言，其中央銀行之準備貨幣在20...

懸缺近一年 羅昌發任WTO常任代表

懸缺近一年的台灣駐世界貿易組織（WTO）常任代表一職，外交部昨（16）日公布，由前大法官羅昌發接任；至於奧地利代表，則將...

勞動部長掛保證…勞保改革 勞工一定繳少領多

勞動部擬定勞保制度改革方案已浮現。勞動部長許銘春昨（16）日晚間表示，勞保改革將從費率調升、調整年資給付率、拉長平均薪資...

勞動部最新統計 無薪假大減2,219人

勞動部昨（16）日發布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有974家，23,607人，和上一期相較，家數增...

勞保潛藏負債 高達10兆元

勞動部長許銘春昨（16）接受媒體訪問時表示，勞保去年潛藏負債已逾10兆，勞保一定要改，而且現在就要面對。她指出勞保改革方...

熱門新聞

梅花浮水印難辨識！民眾陳情連超商店員都不敢收三倍券

三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

三倍券有折痕、髒污不能用？ 經濟部說明

下周油價可望終結連11漲 因牴觸亞鄰中油可能全部吸收漲幅

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。