口罩外銷解禁 美、日、港單月大買逾千萬片

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

隨著國內疫情趨緩，口罩國家隊產能開放外銷，單就開放以來最新6月份出口統計，一般口罩及N95口罩單月出口達到近5,000萬片，其中出口日本、美國及香港皆達到千萬片以上，月出口產值超過新台幣3億元。

新冠肺炎疫情衝擊全球，今年農曆春節後，政府於今年1月24日起針對一般口罩及N95口罩出口祭出管制，即便全球需求強烈，廠商欲出口口罩，仍須先向經濟部國貿局申請專案輸出許可。

不過由於國內口罩產能提升、疫情趨緩等因素，以上出口管制於6月1日解除，國內口罩產製廠商也因此迎來大筆防疫財，統計二類口罩出口表現，光是6月單月就出口4,959萬片，出口金額達高達1,023.5萬美元（約新台幣3億元）。

仔細區分二類口罩出口表現，一般口罩共出口3,706萬片，出口金額478.7萬美元（約新台幣1.4億元）；N95口罩雖然出口片數較少，單月共出口1,253萬片，但市場價值不俗，單月出口金額達到544.8萬美元（約新台幣1.6億元）。

觀察口罩在國際市場的需求，口罩出口日本、美國及香港的數量皆達千萬片以上，但是又以美國為MIT口罩最大金主，二類口罩共出口1,245萬片，出口金額高達320.6萬美元（約新台幣9449.7萬元）。

對比出口管制前夕，今年1月單月二類口罩共出口3,859萬片，其中一般口罩出口量3,678萬片、N95口罩出口量為181萬片，在疫情發酵之下，國際口罩需求明顯成長，尤其以N95口罩出口成長幅度極大。

口罩 新台幣

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