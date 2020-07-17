五星級飯店官網訂房無法使用三倍券？經濟部回應了

有媒體報導由於多家五星級飯店未被納入電商白名單，使得消費者無法使用三倍券於飯店官網進行消費，引發爭議和民怨。對此，經濟部中企處副處長蘇文玲今（17）日指出，因聯合信用卡處理中心對部分飯店的特約商店代碼仍有疑義，只要審核通過，就會進一步公布核可飯店名單，預計7月20日就會公布新一波名單。

為鼓勵民眾到疫情衝擊較大的實體通路消費，這次三倍券將各大電商排除在適用範圍之外，僅開放藝文體育活動網路訂票、國內旅行社經營訂房網，可線上消費用三倍券，但飯店官網到底有沒有納入？網路訂房到底能不能使用數位綁定的三倍券，以信用卡進行消費？民眾仍是霧煞煞。

對此，蘇文玲表示，飯店的主管機關是交通部，只要是交通部報過來的名單，都會再經過聯卡中心的審核，據她了解，確實有部分飯店的特約商店代碼尚未完成確認，只要經過聯卡中心的核對確認後，就會公告於三倍券官網當中的電商名單中。

蘇文玲強調，最終會不會核准這跟飯店大小無關，因為聯卡中心必須非常謹慎的再三確認，經濟部也不希望民眾使用數位綁定三倍券，並以信用卡進行飯店官網消費後卻產生糾紛，也無法累積消費，這是他們所不樂見的，因此必須為國人把關。

蘇文玲指出，預計7月20日會修正公告電商名單，只要審核通過的業者都會被放上去。