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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

台今年經濟成長估1.5% 王美花：國外駐台代表相當羨慕

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部王美花今（17）日接受廣播電視節目專訪指出，經濟部預期今年經濟成長率為1.5%，讓國外駐台代表相當「羨慕」，當國外都在預測負成長，台灣仍能討論正成長的數字。不過，由於訂單縮減非常嚴重，且「紓困2.0」因目前資金已經用罄，紓困3.0鎖定製造業及會展產業，行政院規劃追加特別預算，預計下周行政院拍板後，就會送進立法院，空窗期間經濟部會先受理案件。

王美花強調，「紓困3.0」一定會再推7月至9月三個月的薪資補貼，經濟部表示，預算規模涉及其他部會使用狀況及政院分配，若預算吃緊，可能會取消一次性營運資金補貼，以「保就業」為優先。

經濟部在上一波紓困提供所轄產業的正職員工三個月經常性薪資費用四成（每月上限2萬元），及以正職員工數乘以1萬元補貼之一次性營運資金補貼。只要今年上半年「任連續二個月之平均」或「任一個月」之營業額，較「今年任一個月」、「去年下半年月平均」、「去年同期」、「前年同期」其中一項營業額減少達50％者，皆可適用。

經濟部官員說明，目前「紓困3.0」全力爭取維持既有方案「員工薪資補貼＋一次性營運資金」再推三個月，也不會限制產業別，維持以營業額下滑為門檻。不過，由於觀光等其他產業後續也仍有紓困需求，涉及各部會後續的預算，再加上上一波紓困使用「移緩濟急」等細節，仍待政院安排。

因此，官員坦言，若經濟部預算吃緊，必要時可能做出取捨，主要會以保住員工就業為優先，取消一次性的營運資金補貼，也盡量不調整適用門檻。

官員說明，從上一波服務業紓困的成效來看，在企業營運的緊急時刻提供員工薪資補貼，保住餐廳員工不被裁員、減薪，後續國內疫情回穩、消費活動回溫後，原本的員工就能回到崗位迎接客人，餐廳也不必重新雇用員工，馬上能營業。

官員表示，經濟部期待服務業的紓困模式能延續在後續的製造業，只要能與企業一起養員工，等待景氣回溫之時，重獲遞延大筆訂單，員工就能馬上回到崗位上工。

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