經濟部核准華漢冷凍食品 投資逾27億新北擴廠

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（17）日召開中小企業投資審查，再添八家企業擴大投資47億元，包括華漢冷凍食品、逢興生物科技、業信企業、兆山辰精密、威怡科技、建鑫鑄造、亞喬企業及友荃科技。其中，最大案是華漢冷凍食品投資逾27億元在新北五股工業區興建低溫冷藏冷凍庫、分層分區加工廠與包裝廠。

經濟部指出，華漢冷凍食品為因應產業鏈對肉品初級加工與精細加工需求，以及開發生醫產業及高階科技產業對低溫儲存的市場，大手筆投資逾27億元，在新北五股工業區興建低溫冷藏冷凍庫、分層分區加工廠與包裝廠，導入智慧與自動化倉儲系統，可對物流輸出與輸入達到最精確管理，預期廠房完成，後將有160名國內人才需求。

逢興生物科技考量現有產能滿載，看好後疫情時代民眾對保健食品需求增加，計劃招募70名本國員工，斥資逾2億元在新北中和廠導入智慧化設備，設成研發基地，另將桃園中壢廠區規劃為量產廠房。

業信企業為因應大量公共工程所需，計劃斥資3億元在台中龍井興建現代化廠房，導入智慧化設備與系統，將創造30個工作機會。

兆山辰精密受美中貿易戰與疫情影響，相關產業回台設廠增多，隔振產品需求上升，將招聘25名本國人才，投入2億元在桃園中壢廠建置智慧化生產線與自動化設備。

威怡科技則為搶攻高端汽車市場，擴大投資近2億元在台中太平新建廠房，導入智慧化生產管理系統，藉以減少人工作業、達到智慧排程、掌握生產資訊，可創造八個工作機會。

建鑫鑄造計劃斥資近2億元，在彰濱工業區擴建廠房，導入智慧化鑄造生產線，使公司升級為4C型產業，並藉由物聯網監控技術大幅降低生產成本，將為國內創造12個工作機會。

亞喬企業計劃召募36名本國人才，斥資逾7億元於高雄和發產業園區興建廠房，引進智慧化製程設備，降低人為疏失。

友荃科技預期氫氧保健設備在日本市場需求大增，計劃招募35名本國人才，擴大投入逾8,000萬，在南部高雄科學園區新建GMP廠房，建立產品信賴度以推廣全球市場。

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