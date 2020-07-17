華為被禁、中美駁火 台灣科技鏈反能逆勢竄起？

迫於川普施壓、英國即將全面禁華為。在中美對立下求存的台灣企業，這跡象是否說明未來更辛苦？根據產業專家觀察，事實正相反。台灣中小企業的好年代要回來了！

華為最近慘遭英國政府開鍘，宣布將於今年底開始陸續移除華為設備。據了解，背後極可能是積極組團抗中的川普施壓造成。在中美貿易戰愈演愈烈下，中國市場耕耘已久的台灣科技業，是否會愈來愈難生存？其實，擁有超過35年資歷、深獲鴻海董事長劉揚偉看重的DIGITIMES電子時報社長也是資深產業分析師黃欽勇，早已在近期新書《斷鏈之後》中，提出獨到觀察，以下可簡單分為四大趨勢來看：

趨勢一：華為是這一波變革最大受害者，台系好伙伴也得小心

黃欽勇指出，華為無疑是這一次新冠肺炎疫情與中美貿易戰，兩波變革中最大的受害者。怎麼說？

首先，今年的新冠肺炎不僅影響中國社會經濟的發展，也對中國意圖自己以5G內需市場來建立供應鏈，造成極大的壓力。這對原來積極布局5G的華為，勢必在營收上帶來負面影響。

其次，中美貿易戰激化，華為在此受挫更深。繼被美國封殺之後，又正式被英國拒於門外。英國政府宣布將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備，而英國5G網中現有華為設備須在2027年前拆除。此舉勢必將再度衝擊台系的「華為概念股」。

什麼是「華為概念股」？是指華為出貨營收佔公司整體比例較高的台灣廠商，包括了穩懋、京元電、大立光與新興等，未來營收都可能因為英國禁令受到衝擊，需尋找其他新訂單或因應措施。

趨勢二：蘋果、三星與華為都想走，中國優勢到盡頭

不論是中美激化或疫情影響，讓許多大廠警惕到，把供應鏈全設在中國，以方便供應當地大市場的策略，愈來愈不可行，遷出中國將是一個主要趨勢。怎麼說？黃欽勇別出心裁，從蘋果、三星與華為這三家公司的動向進行分析，就可以窺出線索。

根據蘋果在2019年公布的200家供應商名單中，可以找出這些供應商共有380家位於中國的代工和零件供應廠，三星則一方面加速將工廠遷離中國，搬往越南與印度，並增加外包比例，因此在這次的新冠肺炎期間受傷最輕。

更讓人意外的是，身為中資企業的華為，自己也被迫在此局勢下分散風險。目前，華為除了部分手機自己生產之外，也委託鴻海、聞泰、比亞迪等在中國設廠的當地企業和台資廠。加上近幾年，華為基於戰略上的考量，大幅邀請本地業者加入供應商的行列，甚至宣布將在歐洲設立5G基地台的工廠，都可看出華為的危機處理方向。

當這些大廠都走了，一直想要積極扶植中國科技產業的當地政府，將會怎麼做出反擊？

「我覺得中國最大可能的壓力是，將來不再像以前一樣能夠面面俱到，」黃欽勇判斷中國短期可能的戰略之一是：它必須集中資源。

黃欽勇認為，一旦中國選擇在重點領域全力以赴，首當其衝的就會是韓國的產業，而三星的好日子也到頭了。三星的獲利大多數來自三星電子，如果三星垮了，韓國的經濟就萬劫不復了。

趨勢三：反全球化浪潮對台灣有利

那麼和韓國許多發展方向都相近的台灣呢？不會一起慘遭報復？其實，因為台灣是中小企業為主，反而比較有可能在這樣的對立局勢中勝出。怎麼說？

「因為將來不會有這麼多貨，」黃欽勇說，反全球化的浪潮會讓貨源不再集中於中國，改為分散在各處，或許未來廠商選擇短程的輪船的會更多，台灣反而應該開始思考如何讓基隆港、台北港、台中港能夠串聯。

另外，黃欽勇也在書中援引前國發會主委、台大經濟系名譽教授陳添枝日前的發言，來印證這樣的觀點。陳添枝認為，反全球化的浪潮對台灣有利，因為可以重新做台灣中小企業最擅長的垂直整合，韓國企業多是大財閥，就不擅長這樣的策略。另外，對全球所有的國家而言，台灣基本上是無害的夥伴。

從這個角度出發，台灣在建構資安環境以及堅持成為誠實的製造商時，只要有不斷電、沒意外的環境就會走得更好。至於，台灣企業與政府，都應該善用台灣特質的價值主張，來積極走出去對外行銷自己。

趨勢四：東西陣營未必是劍拔弩張

對於還在煩惱沒了華為訂單，要去哪找新訂單的台灣企業來說，真的未來這麼美好嗎？黃欽勇指出，不管喜不喜歡，2020年就是一個產業的轉捩點。有膽量改變的台灣企業，才有辦法抓住新機會，走出自己的一片天。中美對立激化，也不代表就只能選一邊走。

未來，美國可能限制最先進的生產設備和零件銷售到中國，但美國廠商為了獲取最大的利益，仍會將一些中低階、不會影響高額利潤和國家安全的技術、產品銷售到中國。

但，對中國企業而言，如果只賣內地市場，絕對不敷成本，未來一定會思考出用灰色地帶走到海外的方法。

從這裡可以發現，未來的市場即便表面上可能一分為二，但也不會是一切兩段的模式。因為，所有的國家在表面上話說得漂亮，背底裡還是會迫於生存，尋找對自己有利的戰略，東西方陣營不見得敵我分明，在新的時代，每一個流程的參與者，都擁有與其他設備對接的密碼，也能與各種不同的企業夥伴對接。從這樣的狀況來看，彼此之間的敵友關係，反而是愈來愈模糊才對。

也因此，背後仍有很多暗通款曲的管道可以互補有無。聰明的台灣廠商，要從中看懂這種全新的遊戲規則，找出新方向。

「未來的時代，合作分工的機會比以前直接的競爭要大很多，」黃欽勇如此結論到。這，無疑將改變台灣科技業的面貌樣態。就看各個業者有沒有膽量勇敢去嘗試。

（作者／ 邱莉燕 本文出自2020.7.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）