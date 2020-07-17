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亞洲首例！台電結合民間打造「虛擬電廠」特斯拉也在列

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
台電首度攜手民間企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統，由分散設置各地的併網型儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」，1秒可提供15MW(百萬瓦)電力，有助供電系統穩定，圖為台電中央電力調度中心。圖／台電提供
台電首度攜手民間企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統，由分散設置各地的併網型儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」，1秒可提供15MW(百萬瓦)電力，有助供電系統穩定，圖為台電中央電力調度中心。圖／台電提供

台電創亞洲首例，結合民間儲能系統打造「虛擬電廠」，今年首度對外開辦「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購，共五家廠商得標共15MW容量， 其中儲能電池供應商包含特斯拉（Tesla）、能元科技、三星及歐美等國內外大廠設備，最快今年底可上線。

台電說明，為兼顧能源轉型、再生能源增加及民眾穩定用電，台電必須讓電力系統在用電、發電供給之間分秒保持動態平衡，隨時維持60赫茲（Hz）頻率。過去當有突發電力變化，皆由大型發電機組輔助頻率控制，台電如今攜手民間企業打造「亞洲首例」電力頻率調整儲能系統。

台電表示，本次跳脫既有「蓋電廠買機組」的運轉思維，結合民間儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」，1秒可提供15MW（百萬瓦）電力，調頻效果比大型機組更快上三至五倍，讓供電更穩定。

台電今年首度對外開辦「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」採購，藉由集結民間多元儲能資源與智慧，促進電網系統效率、調度彈性再進化，期間吸引共30家業者投標，甫於7月決標，最終由五家廠商得標共15MW容量，其中儲能電池供應商包含特斯拉（Tesla）、能元科技、三星及歐美等國內外大廠設備。

台電說明，電力需求瞬息萬變，電力調度不只是讓發電量大於用電量，還需配合如酷暑瞬間用電尖峰，或是太陽下山時太陽光電減少等多元情況變化即時升降載，維持系統頻率穩定，以免因系統失衡導致停電。

台電指出，既有電力系統調頻皆由台電各電廠發電機組輔助，並透過中央電力調度中心統一集中調度，在民間儲能系統加入輔助服務供應行列後，如同新增一座「虛擬電廠」，這些分散設置各地的併網型儲能系統可智慧輔助電網，自行追隨電力系統60赫茲頻率變化，1秒鐘內即可放出15MW電力，執行充放電工作，瞬間幫助頻率回穩，更可儲存2萬度電力。

而台電後續將依儲能系統每秒偵測頻率及反應情形，以及自動回傳的儲能系統狀態等電力輔助服務執行情況，給予服務費用。

台電表示，國際間英國曾以儲能系統協助電網頻率控制，去年8月大停電時發揮「神救援」效果，避免更大範圍、更長時間的停電發生，而台電此次儲能系統輔助服務則是亞洲首例，預計最快今年底可上線。

加入後可為全國電網提供即時可用電力，還能協助設置所在地區穩定電壓，另，也有助分散既有發電機組調度壓力，可穩定按既有排程發電，減少既有機組發電量變動，進而提升運轉效率，減少整體空汙排放與發電成本。

台電強調，現也同步推動「輔助服務交易試行平台」，預計明年第1季上線，未來將持續聯手民間擴大儲能系統電力輔助服務，持續提升供電穩定。

台電繼5月於金門啟用與台達電聯手設立的2MW儲能系統，此次跳脫既有自行蓋電廠買機組設備思維，改向民間企業儲能系統買電力頻率調整服務，如同設立「虛擬電廠」，成亞洲首例，圖為台電金門夏興電廠儲能系統。記者林于蘅／攝影
台電繼5月於金門啟用與台達電聯手設立的2MW儲能系統，此次跳脫既有自行蓋電廠買機組設備思維，改向民間企業儲能系統買電力頻率調整服務，如同設立「虛擬電廠」，成亞洲首例，圖為台電金門夏興電廠儲能系統。記者林于蘅／攝影

台電 電廠 太陽光電

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