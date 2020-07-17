下周油價可望終結連11漲 中油霸氣宣布：可能全部吸收

油價可望終結連11漲！因OPEC+落實減產協議、北半球進入夏天用油旺季，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.5元及0.8元，但中油可能全部吸收，預估下周油價不調整。

自4月底以來，油價連續11周漲價，如果下周持續調漲，恐連3個月漲價。不過，現在傳出，中油可能全吸收的好消息。但，實際調整金額仍將於19日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至7月16日之7D3B周均價為43.58美元，較上周43.32上升0.26美元。新台幣兌美元匯率 29.589較上周29.586貶值0.003。

如果調幅如預期，下周92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油23.8元、98無鉛汽油25.8元、超級柴油19.6元，實際油價以中油19日公布為準。