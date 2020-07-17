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經濟部長王美花放閃「情報頭子」 當年她嫁給了愛情

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。記者黃有容／攝影
經濟部長王美花。記者黃有容／攝影

在經濟部工作39年，王美花一步一腳印，終於爬上經濟部長大位，先生顧立雄又是國安會秘書長，二人是閣員夫妻擋，可說是人人稱羨的人生勝利組中的勝利組。但，王美花今（17）日接受電台訪問時透露，當年先生到家中提親時，他什麼都還沒有考上。

活潑的王美花用另一種方式「放閃」，表示她嫁給了「愛情」，惹得電台主持人羨慕的說，原來部長也是愛情勝利組。

王美花還透露，她快要當婆婆了，因為29歲的小兒子準備要結婚了，而大兒子也已經34歲，但目前還沒有結婚的計劃。

除了和顧立雄的愛情故事外，擅長打扮的王美花為人津津樂道的，就是她也帶動了不一樣的閣員氛圍。

對此，王美花今日表示，就她的觀察，台灣公務員在這方面確實相對的不那麼注意，但因為她常有機會到國外交流，外國的公務員非常注重形象，因為他們深深覺得，公務員就是代表國家，因此她覺得無論是人格特質、一舉一動，甚至是穿著，台灣的公務員可以再注意一下。

王美花 公務員 勝利

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