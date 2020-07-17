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友霖、漢達合作慢性骨髓性白血病新藥 共進歐美市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

友霖生技（4166）宣布，與國內另一家生技公司漢達生技，簽訂505(b)2新藥合作協議，雙方將就漢達生技所研發的慢性骨髓性白血病新藥，進行開發量產和商業量產合作，未來商業量產的產品，將銷售到美國及歐盟市場。

友霖羅麗珠總經理表示， 友霖擁有自己的專利開發技術，專注在開發505(b)2新藥，過去多與國際新藥研發型公司合作，這是友霖第三個新藥合作案，也是第一個與國內新藥公司簽訂的合作協議 。

友霖說明，這次合作案是運用友霖多層次藥物熱融控制釋放技術MPRT，進行開發量產及商業量產，這項技術之前已成功運用在過動症新藥和抗生素的開發上市，友霖在這項技術的放大批量技術已經成熟， 能與實驗室端無縫接軌，加速產品進入商業化階段。

另外，友霖廠內間室採用獨特的全排放空調特殊設計，能滿足生產此類高致敏性藥物的安全性需求，非一般製藥廠所能做到，這都是促成雙方合作的重要條件。

友霖表示，公司專注開發505(b)2新藥的成果日漸顯現，自行開發的過動症新藥最近才取得健保價，今年8月即將在國內首發上市。

委託研究開發和生產（CDMO、CMO）方面的業務，友霖也獲得研發型的新藥公司肯定與新合作機會， 未來將更積極尋求與此類型公司合作開發505(b)2新藥，擴大產品類別及海外市場，提供更好的藥物和選擇，滿足病患需求的需求。

漢達生技 過動症

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