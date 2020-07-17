人均GDP拚3萬美元目標 兼顧中小企 相對穩健

國發會訂下人均GDP 3萬美元目標，相較鄰國南韓成長快速，中央大學經濟學系教授邱俊榮分析，台灣經濟成長過程雖然較南韓慢，但因採取相對穩健的模式，也比南韓減少付出許多發展不平衡的代價。

產業類型與我國相似的鄰國南韓，人均GDP在2006年即突破2萬美元大關，並僅用12年的時間，於2018年突破3萬美元大關，2019年來到31,791美元。台灣則在2011年突破2萬美元大關，並期望能在2024年能站上3萬美元的水準。

對於台韓人均GDP成長速度差異，邱俊榮表示，南韓近幾年GDP成長與薪資成長都很快，有令台灣羨慕之處，但也顯現包含所得分配不均、底層人民生活壓力巨大以及中小企業生存壓力等嚴重問題，社會與經濟都付出很大代價。

邱俊榮分析，台灣數字雖不如南韓亮麗，但發展過程中屬於包容性成長，各有利弊。他舉例，台灣發展不只注重GDP成長，也較能兼顧中小企業生存，有些中小企業雖較缺乏競爭力，但也提供不少就業機會，讓人民生活較安全、穩定。

邱俊榮強調，台灣較慢但穩健的模式，是因過去屬於傳統性效率、要素驅動的成長模式，台灣如今面臨很大的轉變契機，包含外在環境的改變，台商回台就是一個很好的機會，這成為轉型契機。

邱俊榮總結，台灣現在應將資源引導至高值化產業，可兼顧產業發展與提高所得，台灣腳步雖較南韓慢，但所承受後果也小很多，南韓消滅中小企業，以大財團與投資取代，長期來看，台灣整體發展會好很多。