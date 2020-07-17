四年計畫 人均GDP衝3萬美元

行政院通過新一期國發計畫，要在蔡總統任期結束前的2024年，也就是四年後達到人均GDP（國內生產毛額）3萬美元等目標。國發會副主委鄭貞茂昨（16）日表示，屆時台灣將邁入已開發國家，並期許國人不再以開發中國家自居。

行政院院會昨通過國發會「國家發展計畫（2021至2024年）」，配合蔡總統第二任期，未來四年（2021年至2024年）總體經濟目標，為經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%、核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%。

國發會表示，根據主計總處5月底公布數據，評估今年人均GDP將為27,131美元，而近四年（2017年至2020年）人均GDP目標值25,000到26,000美元，實績值為25,974美元，過去四年目標在今年底有望達標。

據主計總處統計，台灣人均GDP在1992年正破突破1萬美元大關，之後花了20年時間，人均GDP終在2011年站上2萬美元。近年在經濟持續成長及基本工資調漲政策催動下，去年人均GDP已達25,893美元。

國發會評估、訂定出未來四年人均GDP目標值，為29,006至29,584美元。鄭貞茂說明，國發計畫的人均GDP目標，除透過長期GDP模型估算而出，也有將政府政策所推動的效果也評估進去。

鄭貞茂表示，因國際疫情，導致各國下修GDP預估值，不過今年下修也會讓今年基期下降，因此對於明年全球的經濟展望，世界預測機構並沒有那麼悲觀，但也不能給自己太鬆懈的目標，所以訂出未來四年經濟成長率2.6%至3.4%的目標。

至於該如何達成新一期國發計畫所設定的人均GDP目標？鄭貞茂表示，只要政府設定的經濟成長目標都能達成，他相信可望在蔡總統任期結束前（2024年），就能達成人均GDP 3萬美元的目標。

鄭貞茂直言，這凸顯的並非「3萬美元」這個金額本身，而是國家整體經濟實力及國民的心態，不能再以開發中國家的角度自居，而是邁入先進國家的立場。他強調，將來許多思維，都不應該再覺得自己是開發中國家，而是已開發國家。

新一期國發計畫推動台灣經濟成長主要策略，為「數位創新」。透過「啟動經濟發展新模式2.0 」，包括推動「六大核心戰略產業」、持續推行「5+2產業創新」進化版政策目標，並以優化基礎環境共通性策略，創造出更優質投資環境。