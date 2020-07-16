勞動部啟重勞保年改 勞長保證：勞工一定「繳少領多」
勞動部擬定勞保制度改革方案已浮現。勞動部長許銘春今（16）晚表示，勞保改革將從費率調升、調整年資給付率、拉長平均薪資採計期間等面向來考慮。
她也強調，未來勞保改革，多多少少會影響勞工領回的年金，但她保證，「不論怎麼改，勞工一定都是『繳少領多』」，絕不會「繳多領少」，這也是她所強調，勞工受的影響也會較少。
她進一步指出，勞保普通事故費率現為10%，每2年調升0.5個百分點；現行年資給付率為1.55%，平均薪資採計期間為60個月，這些都已超出合理範圍。
她指出，目前勞保平均薪資採計期間為60個月，但國外都是採計終身或者至少25年；平均薪資採計期間為60個月的設計，導致勞工在要領年金之前去調高投保薪資，有點偷吃步，這都是不合理現象。
她表示，勞保制度之不合理之處，是勞工繳少領多，CP值高，以繳30年保費，領回的錢所得替代率為46%，繳40年所得替代率為62%，都高於OECD國家。她希望未來勞工繳的保費，能較合理計算領回的年金，讓勞保財務永續。
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