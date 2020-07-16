勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

勞動部長許銘春今（16）日接受公視專訪表示，勞保去年潛藏負債已破10兆，勞保一定要改，而且現在就要面對。她指出勞保改革方向是政府多擔待，勞工影響和損失少一點，並且特別保障弱勢，希望這次改革能使勞保再撐10至20年。

許銘春表示，勞動部將在今年底提出勞保改革草案，並展開與外界溝通。她指出，改革將從幾個面向考慮，包括：費率調升、調整年資給付率、拉長平均薪資採計期間、以及政府撥補。

簡言之，勞動部規畫年改方案仍是採「多繳、少領、政府撥補」的架構。許銘春坦言，勞保年改仍是朝世代合作、互相體諒方式進行，不會考慮一刀切的新舊制，因為工程太過浩大且涉及政府財政。她也向年輕世代喊話，勞保不會倒，政府一定會擔負起最後給付責任，也不會因為勞保基金用罄就不負責。

根據勞保局2018年勞保財務精算報告，勞保50年未提存潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年。不過許銘春透露，去年勞保潛藏負債已破10兆，顯見勞保財務持續惡化中。

她指出，目前勞保基金約6,900億元，現有132萬人領勞保年金，每月增加1萬人，而領金額也逐年增加，2019年平均每人每月領1.7萬元。

許銘春表示，勞保財務根本問題是隨著人口老化與少子化，領的人愈來愈多，繳費的人愈來愈少；此外，在目前制度下，勞工繳少領多，CP值很高，她舉月薪3萬元，勞保最高費率12%、繳30年為例，勞工保費負擔二成，勞保總保費僅繳26萬元；以平均餘命20年計，退休後可回334萬元，是繳費的12倍之多。若將雇主負擔七成保費也計入，領回的金額也是繳交總保費的2.8倍。她認為，勞保制度仍要朝合理化調整。

媒體詢問是否考慮是否仿照軍公教年改設定樓地板，亦即一定薪資以下勞工不改。她表示，現還在考慮中，但對弱勢勞工一定會給予特別保障。

她強調，勞動部在提出改革方案後，會積極與外界溝通，「改革不可能讓各界滿意，大家一起找最大公約數」；改革不可能一次到位，她希望這次改革，能讓勞保財務再撐10年至20年，為下階段改革爭取空間。

她也表示，政府今年首度撥補勞保200億元，未來將會爭取政府再多撥補勞保；她認為，政府挹注勞保，可以穩定勞保基金，緩和改革衝擊，並將改革衝擊降到最低。對於外界呼籲，政府撥補至少每年千億元，許銘春表示，政府一年總預算才1.9兆，要撥補至千億，恐怕不容易。