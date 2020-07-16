快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部長許銘春今天接受媒體訪問時表示，勞保去年潛藏負債已破10兆，勞保一定要改。 本報系資料庫
勞動部長許銘春今天接受媒體訪問時表示，勞保去年潛藏負債已破10兆，勞保一定要改。 本報系資料庫

勞動部許銘春今（16）日接受公視專訪表示，勞保去年潛藏負債已破10兆，勞保一定要改，而且現在就要面對。她指出勞保改革方向是政府多擔待，勞工影響和損失少一點，並且特別保障弱勢，希望這次改革能使勞保再撐10至20年。

許銘春表示，勞動部將在今年底提出勞保改革草案，並展開與外界溝通。她指出，改革將從幾個面向考慮，包括：費率調升、調整年資給付率、拉長平均薪資採計期間、以及政府撥補。

簡言之，勞動部規畫年改方案仍是採「多繳、少領、政府撥補」的架構。許銘春坦言，勞保年改仍是朝世代合作、互相體諒方式進行，不會考慮一刀切的新舊制，因為工程太過浩大且涉及政府財政。她也向年輕世代喊話，勞保不會倒，政府一定會擔負起最後給付責任，也不會因為勞保基金用罄就不負責。

根據勞保局2018年勞保財務精算報告，勞保50年未提存潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年。不過許銘春透露，去年勞保潛藏負債已破10兆，顯見勞保財務持續惡化中。

她指出，目前勞保基金約6,900億元，現有132萬人領勞保年金，每月增加1萬人，而領金額也逐年增加，2019年平均每人每月領1.7萬元。

許銘春表示，勞保財務根本問題是隨著人口老化與少子化，領的人愈來愈多，繳費的人愈來愈少；此外，在目前制度下，勞工繳少領多，CP值很高，她舉月薪3萬元，勞保最高費率12%、繳30年為例，勞工保費負擔二成，勞保總保費僅繳26萬元；以平均餘命20年計，退休後可回334萬元，是繳費的12倍之多。若將雇主負擔七成保費也計入，領回的金額也是繳交總保費的2.8倍。她認為，勞保制度仍要朝合理化調整。

媒體詢問是否考慮是否仿照軍公教年改設定樓地板，亦即一定薪資以下勞工不改。她表示，現還在考慮中，但對弱勢勞工一定會給予特別保障。

她強調，勞動部在提出改革方案後，會積極與外界溝通，「改革不可能讓各界滿意，大家一起找最大公約數」；改革不可能一次到位，她希望這次改革，能讓勞保財務再撐10年至20年，為下階段改革爭取空間。

她也表示，政府今年首度撥補勞保200億元，未來將會爭取政府再多撥補勞保；她認為，政府挹注勞保，可以穩定勞保基金，緩和改革衝擊，並將改革衝擊降到最低。對於外界呼籲，政府撥補至少每年千億元，許銘春表示，政府一年總預算才1.9兆，要撥補至千億，恐怕不容易。

勞保基金 勞動部 保費 勞保 許銘春

延伸閱讀

勞長：勞保改革 政府多擔待些

基本工資審議 8月如期召開

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

相關新聞

勞保財務惡化！勞長透露：去年潛藏負債已破10兆

勞動部長許銘春今（16）日接受公視專訪表示，勞保去年潛藏負債已破10兆，勞保一定要改，而且現在就要面對。她指出勞保改革方...

股市高檔 國安基金不退場

國安基金昨（15）日召開例行委員會議，考量國際疫情嚴峻、基本面未見樂觀，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，也打...

首波勞檢竟查無不法 台鐵欠北車上百調度員加班費將開罰

台鐵5月爆出積欠加班費，台北市勞動局日前接獲台鐵產業工會（簡稱台鐵產工）陳情，並啟動勞檢，首波檢查卻查無不法，遭台鐵產工...

積欠加班費 台鐵：已辦請款作業 核定後立即發

台鐵產業工會今天說，交通部台灣鐵路管理局積欠運務處同仁今年5月的加班費；台鐵說，公務機關依法行政，已辦理加班費請款作業，...

國發會：很可能在蔡總統任期結束前 人均GDP達3萬美元

行政院會今通過「國家發展計畫(110年-113年)」，訂定4年平均經濟成長率2.6%到3.4%的總體經濟目標，國發會更表示，很可能在蔡英文總統任期結束前，人均GDP有機會達到3萬美金。國發會副主委鄭貞茂表示，只要設算達標，有可能達成人均3萬美元，這凸顯的不是金額本身，而是我國步入先進國家。

香港金融中心動搖關鍵 陳冲：投資穩定度下降

香港金融中心地位失色，新世代金融基金會董事長陳冲分析，法律的透明性、可預測性及投資環境穩定度吸引力下降是主因，使香港自反送中以來，與倫敦、紐約及新加坡的差距逐漸拉大。

行政院拍板國發計畫 未來四年經濟成長率平均上看3.4%

行政院院會今（16）日通過國發會「國家發展計畫(2021至2024年)」，除作為各部會的上位計畫，並訂定未來四年經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%之總體經濟目標，作為政府努力的方向。

無薪假人數減到2.3萬人 但六成七集中這行業

勞動部今天公布最新無薪假數據，至昨天為止，無薪假總數為2萬3607人、974家，繼上周首次大減5990人後，本周續減2219人，主要原因是華航自昨天起取消2000多名員工實施無薪假，且餐飲住宿業無薪假人數持續大減；但因國際疫情未緩，製造業災情未減，仍有高達1萬5927人放無薪假，占總數的六成七。

積欠列車長5月破千萬加班費沒下文 台鐵局這樣說...

台鐵5月爆出積欠加班費，至今仍無下文。台鐵產業工會今天召開記者會，產工理事長王傑說，5月積欠1000多名列車長加班費，每...

金融中心指數排名直直落 陳冲：台北有自己的路

近來，香港歷經反送中和國安法後，社會紛紛討論誰是下一個接替香港，成為國際金融中心的城市？台北是否可以成為下一個金融中心？最新公布的金融中心指數排名，台北從去年的34名直接滑落至75名。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，台北有自己的路，不一定要強作金融中心。

無薪假人數續減2,219人 製造業、台南市卻增300多人

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假統計，實施人數2萬3,607人，較上周減少2,219人，這是連續第二周減少。兩周來，無薪假人數已減少8,209人。無薪假人數是減少，但實施家數較上一期增加22家，實施家數有974家。

無薪假人數減至2.3萬人、家數增22家 製造業情勢仍嚴峻

勞動部今（16）日發布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假家數974家，人數續減至23,607人，和上一期相較，家數增22家，人數大減2,219人，主要是運輸及倉儲業減少最明顯，主因是某家國籍航空公司停止實施無薪假，人數多達2,000多人。

熱門新聞

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

6G卡位戰 聯發科超前部署

在超商耗2小時領三倍券條碼刷不過 上網一查讓他氣炸

末碼雙號今天可至郵局買三倍券 還沒營業湧現排隊人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。