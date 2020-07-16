快訊

漢光演習直升機為避開民宅 飛官左轉180度重落地殉職

台電點亮十三層遺址 奪德國紅點最佳設計獎

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

台電近年積極投入文化藝術領域，去年首創公共藝術活化文化資產推動「點亮十三層」、主打「能源健身房」、全國首座綠能主題展示館的「電幻1號所」以及「川流電湧文資特展」，同獲2020德國紅點設計大獎，其中，點亮十三層更勇奪最大獎－最佳設計獎。

台電表示，為與民眾分享獲獎榮耀，本周六（18日）起也將推出感謝祭活動，只要民眾前往位於板橋的電幻1號所參觀打卡，就有機會拿共100份的VR體驗券及超美展館品牌設計品。

德國紅點設計獎成立超過60年，與德國iF、美國IDEA、日本G-Mark並列世界四大設計獎，每年約有萬件作品參賽爭取設計領域最高榮耀。此次台電點亮十三層、電幻1號所與川流電湧文資特展同獲「品牌與傳播設計」大獎肯定。

台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，已獲文化部文馨獎肯定，如今有幸踏上紅點國際設計舞台，也意味台電持續用多元方式努力走向人群，得到紅點肯定。

還記得去年萬人齊聚瑞芳點亮十三層的美麗中秋夜嗎？台電本次獲紅點年度最佳設計大獎的點亮十三層，首創以公共藝術活化文資新模式，去年中秋夜點亮，再現過往黃金礦業風華，6月甫獲北美照明協會獎項。

台電說明，十三層過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所，80年代末隨礦產減少和台金公司結束營業轉由台電接管，後雖因土地金屬物質列為污染控制場址，其文資價值仍獲肯定，陸續入選新北市歷史建築及世界文化遺產潛力點。

台電除確保民眾不受影響，亦嘗試以「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔及一隱照明設計團隊合作。

而「電幻1號所」則是全國首座綠能主題展示館，也是第一座蓋在變電所上的展館，主打結合能源與健身房的沈浸式體感互動「EnerGym能源健身房」，以彈跳、舞踏、投籃、戰繩、飛輪等身體互動連結再生能源發電原理，並用數位藝術科技方式呈現，堪稱全台最好玩展館，此次以展覽設計奪紅點品牌與傳播設計獎，另7月也獲美國博物館協會繆思獎、義大利A’ Design Award及TID Award台灣室內設計大獎等三獎。

另外，川流電湧－台電文資特展則以點亮台灣發展的百年水力發電為題，用平易近人方式將電力轉化成不同面向與觀眾對話，將較生硬的文資內容轉譯成可理解的訊息，此次也獲紅點殊榮肯定。

紅點設計獎 台電 公共藝術

延伸閱讀

台電點亮十三層遺址 奪德國紅點年度最佳設計獎

供應未來馬祖用電 台電增設共1960公秉油槽

台東縣國中小9月底前 完成冷氣裝設評估

看展時國手就在你身邊 運動產業博覽會明開幕

相關新聞

股市高檔 國安基金不退場

國安基金昨（15）日召開例行委員會議，考量國際疫情嚴峻、基本面未見樂觀，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，也打...

首波勞檢竟查無不法 台鐵欠北車上百調度員加班費將開罰

台鐵5月爆出積欠加班費，台北市勞動局日前接獲台鐵產業工會（簡稱台鐵產工）陳情，並啟動勞檢，首波檢查卻查無不法，遭台鐵產工...

積欠加班費 台鐵：已辦請款作業 核定後立即發

台鐵產業工會今天說，交通部台灣鐵路管理局積欠運務處同仁今年5月的加班費；台鐵說，公務機關依法行政，已辦理加班費請款作業，...

國發會：很可能在蔡總統任期結束前 人均GDP達3萬美元

行政院會今通過「國家發展計畫(110年-113年)」，訂定4年平均經濟成長率2.6%到3.4%的總體經濟目標，國發會更表示，很可能在蔡英文總統任期結束前，人均GDP有機會達到3萬美金。國發會副主委鄭貞茂表示，只要設算達標，有可能達成人均3萬美元，這凸顯的不是金額本身，而是我國步入先進國家。

香港金融中心動搖關鍵 陳冲：投資穩定度下降

香港金融中心地位失色，新世代金融基金會董事長陳冲分析，法律的透明性、可預測性及投資環境穩定度吸引力下降是主因，使香港自反送中以來，與倫敦、紐約及新加坡的差距逐漸拉大。

行政院拍板國發計畫 未來四年經濟成長率平均上看3.4%

行政院院會今（16）日通過國發會「國家發展計畫(2021至2024年)」，除作為各部會的上位計畫，並訂定未來四年經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%之總體經濟目標，作為政府努力的方向。

無薪假人數減到2.3萬人 但六成七集中這行業

勞動部今天公布最新無薪假數據，至昨天為止，無薪假總數為2萬3607人、974家，繼上周首次大減5990人後，本周續減2219人，主要原因是華航自昨天起取消2000多名員工實施無薪假，且餐飲住宿業無薪假人數持續大減；但因國際疫情未緩，製造業災情未減，仍有高達1萬5927人放無薪假，占總數的六成七。

積欠列車長5月破千萬加班費沒下文 台鐵局這樣說...

台鐵5月爆出積欠加班費，至今仍無下文。台鐵產業工會今天召開記者會，產工理事長王傑說，5月積欠1000多名列車長加班費，每...

金融中心指數排名直直落 陳冲：台北有自己的路

近來，香港歷經反送中和國安法後，社會紛紛討論誰是下一個接替香港，成為國際金融中心的城市？台北是否可以成為下一個金融中心？最新公布的金融中心指數排名，台北從去年的34名直接滑落至75名。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，台北有自己的路，不一定要強作金融中心。

無薪假人數續減2,219人 製造業、台南市卻增300多人

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假統計，實施人數2萬3,607人，較上周減少2,219人，這是連續第二周減少。兩周來，無薪假人數已減少8,209人。無薪假人數是減少，但實施家數較上一期增加22家，實施家數有974家。

無薪假人數減至2.3萬人、家數增22家 製造業情勢仍嚴峻

勞動部今（16）日發布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假家數974家，人數續減至23,607人，和上一期相較，家數增22家，人數大減2,219人，主要是運輸及倉儲業減少最明顯，主因是某家國籍航空公司停止實施無薪假，人數多達2,000多人。

經濟快評／NCC新法不敢管Netflix 也不能管愛奇藝

不管是為了國安還是被立委逼著要求「趕走」洗腦台灣人的愛奇藝，國家通訊傳播委員會（NCC）花了快一年時間設計出幾乎領先全球（亞洲僅有新加坡有類似法令）的「網際網路視聽服務管理法」(OTT視聽管理法)草案，已經註定了「不敢管Netflix，不能管愛奇藝」，不管是技術或執行，都管不到「想管的」業者。

熱門新聞

關節炎大嬸排隊買三倍券怨「勞命傷財」 年輕人看傻眼

現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

6G卡位戰 聯發科超前部署

在超商耗2小時領三倍券條碼刷不過 上網一查讓他氣炸

末碼雙號今天可至郵局買三倍券 還沒營業湧現排隊人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。