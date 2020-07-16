台電點亮十三層遺址 奪德國紅點最佳設計獎

台電近年積極投入文化藝術領域，去年首創公共藝術活化文化資產推動「點亮十三層」、主打「能源健身房」、全國首座綠能主題展示館的「電幻1號所」以及「川流電湧文資特展」，同獲2020德國紅點設計大獎，其中，點亮十三層更勇奪最大獎－最佳設計獎。

台電表示，為與民眾分享獲獎榮耀，本周六（18日）起也將推出感謝祭活動，只要民眾前往位於板橋的電幻1號所參觀打卡，就有機會拿共100份的VR體驗券及超美展館品牌設計品。

德國紅點設計獎成立超過60年，與德國iF、美國IDEA、日本G-Mark並列世界四大設計獎，每年約有萬件作品參賽爭取設計領域最高榮耀。此次台電點亮十三層、電幻1號所與川流電湧文資特展同獲「品牌與傳播設計」大獎肯定。

台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，已獲文化部文馨獎肯定，如今有幸踏上紅點國際設計舞台，也意味台電持續用多元方式努力走向人群，得到紅點肯定。

還記得去年萬人齊聚瑞芳點亮十三層的美麗中秋夜嗎？台電本次獲紅點年度最佳設計大獎的點亮十三層，首創以公共藝術活化文資新模式，去年中秋夜點亮，再現過往黃金礦業風華，6月甫獲北美照明協會獎項。

台電說明，十三層過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所，80年代末隨礦產減少和台金公司結束營業轉由台電接管，後雖因土地金屬物質列為污染控制場址，其文資價值仍獲肯定，陸續入選新北市歷史建築及世界文化遺產潛力點。

台電除確保民眾不受影響，亦嘗試以「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔及一隱照明設計團隊合作。

而「電幻1號所」則是全國首座綠能主題展示館，也是第一座蓋在變電所上的展館，主打結合能源與健身房的沈浸式體感互動「EnerGym能源健身房」，以彈跳、舞踏、投籃、戰繩、飛輪等身體互動連結再生能源發電原理，並用數位藝術科技方式呈現，堪稱全台最好玩展館，此次以展覽設計奪紅點品牌與傳播設計獎，另7月也獲美國博物館協會繆思獎、義大利A’ Design Award及TID Award台灣室內設計大獎等三獎。

另外，川流電湧－台電文資特展則以點亮台灣發展的百年水力發電為題，用平易近人方式將電力轉化成不同面向與觀眾對話，將較生硬的文資內容轉譯成可理解的訊息，此次也獲紅點殊榮肯定。