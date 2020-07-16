供應未來馬祖用電 台電增設共1960公秉油槽
為穩定馬祖供電品質，支應南竿、西莒電廠發電油量問題，台灣電力公司以新台幣約1億2177萬元興建2座980公秉柴油儲槽，紓解馬祖地區發電廠柴油儲存及運輸問題。
全國用電量因酷暑逐漸攀升，馬祖電力不僅提供民生所需，在旅遊旺季也須因應觀光用電，端午連假用電量最高峰為1萬870度電，提供3127名遊客觀光與馬祖基本用電；邁入夏日用電高峰期，近日最高峰為13日1萬1500度電。
台電自民國70年代向軍方租用復興坑道油庫儲存發電用油，為減輕軍方油庫負擔，台灣電力公司增設2座980公秉儲油槽，並由華城電機新建設施工程，依據靠海環境耐鹽防鏽，改良油槽底板與基座、塗裝及包覆等設計，今年5月22日工程竣工，昨日正式啟用。
台灣電力公司馬祖區處長張毓哲表示，台電重視離島電力建設，儲油槽工程建設須達到環境保護，如增設地下水監測井，可藉由地下水採樣分析得知油槽漏油情況，以免污染破壞地方環境，並感謝馬防部提供油槽存放發電用油，未來台電將為民生用電與觀光預作準備整合電廠設備。
連江縣長劉增應表示，感謝台電服務馬祖鄉親，電力是民生基本需求，未來電力公司所啟動福澳志清發電廠除役計畫，預計在珠山電廠增加4部機組約15億元，預計112年完工，將有助馬祖電力對觀光產業經濟的發展。
台電珠山分廠主任林正雄今日受訪表示，台電新增的儲油槽未來可將總存油量提升至3460公秉，兼顧用電的實際負載與最低備轉容量的油量，讓馬祖電力提供更穩定。
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