國發會目標：2024年人均GDP 3萬美元、步入已開發國家

行政院今（16）日通過新一期國發計畫，訂下要在2024年、蔡英文總統任期結束前，人均GDP達到3萬美元之目標。即使受到疫情衝擊，國發會副主委鄭貞茂表示，蔡總統任期結束（2024年）前可望達成目標，屆時台灣將邁入已開發國家，國人不能再自視開發中國家。

國發會於今日行政院院會提報國家發展計畫 (2021至2024年)，並獲得行政院長蘇貞昌拍板通過。新一期國發計畫訂定未來四年（2021年制2024年）經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%之總體經濟目標，作為政府努力的方向。

此外，國發會前一期國發計畫也訂定的台灣人均GDP目標，並預估2020年將可達到2萬7,131美元，而2017年到2020年的目標平均值為2萬5,000到2萬6,000美元 ，實績為2萬5,974美元；2021年到2024年的目標則定為2萬9,006至2萬9,584美元。

對於2024年要達到人均GDP近3萬美元的目標，鄭貞茂在院會後記者會中表示，只要能達成國發計畫設定的各項目標，就能達成人均GDP3萬美元，3萬美元凸顯的並非金額而是國家經濟實力。

鄭貞茂期許，在達成人均GDP3萬美元後，屆時台灣就是已開發國家，國人也要改變心態，別再抱持開發中國家的思維，而要步入先進國家的立場，而非開發中國家的心態。