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師法德國隱形冠軍經驗 即日起受理中堅企業遴選申請

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部工業局今（16）日表示，自即日起至9月30日止，受理第6屆卓越中堅企業及潛力中堅企業遴選申請，凡屬經濟部主管的製造業與服務業，並依法辦理公司登記或商業登記，且年營業額在200億元以下或員工人數2,000人以下的企業，均可提出申請。

申請方式除企業自行申請外，亦可由中央目的事業主管機關、地方政府或相關產業公（協）會推薦，且受推薦企業將予以加分。

工業局指出，行政院於101年10月8日核定「推動中堅企業躍升計畫」，師法德國「隱形冠軍」經驗，培育在特定領域具有技術或服務獨特以性及關鍵性、具高度國際市場競爭力，並以國內為主要經營或生產基地的「中堅企業」，透過每2年舉辦1屆的中堅企業遴選，每屆表揚約10~12家卓越中堅企業，並運用各部會輔導措施，加強輔導遴選出的潛力中堅企業，以達成每年帶動相關投資約300億元及創造就業約3,000人之計畫目標。

自101年迄今，經濟部已辦理5屆中堅企業遴選，共選出 290家潛力中堅企業，其中包括62家卓越中堅企業。且根據經濟部統計，自102年起至108年底，已協助業者運用政府經費達25億3,638萬元，並帶動相關投資2,680億元，創造就業35,640人。

經濟部 製造業

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