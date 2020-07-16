國發會：很可能在蔡總統任期結束前 人均GDP達3萬美元

行政院會今通過「國家發展計畫(110年-113年)」，訂定4年平均經濟成長率2.6%到3.4%的總體經濟目標，國發會更表示，很可能在蔡英文總統任期結束前，人均GDP有機會達到3萬美金。國發會副主委鄭貞茂表示，只要設算達標，有可能達成人均3萬美元，這凸顯的不是金額本身，而是我國步入先進國家。

國發會今赴行政院報告「國家發展計畫(110年-113年)」，內容指出考量未來四年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要強化政策作為，積極培育成長新動能，並為展現政府施政績效，訂定未來四年經濟成長率平均2.6%至3.4%、人均GDP落在2萬9006美元至2萬9584美元之間、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%的總體經濟目標。

國發會綜合規劃處長張惠娟在院會後記者會表示，未來四年總體經濟發展目標，估計人均GDP則落在2萬9006美元至2萬9584美元中間，也就是說，很可能在總統這個任期結束之前，人均GDP有機會達到3萬美元。

鄭貞茂補充指出，只要設算的目標達成，相信3萬美元可望達成，而這3萬美元凸顯得不是金額本身，而是國家的經濟實力，以及國民心態、思維不能再以開發中國家來看，而是步入先進國家、已開發國家的立場。

至於經濟成長率估算2.6%到3.4%，鄭貞茂說，這是長期的GDP模型估算，加上政策推動效果，尤其過去四年經濟成長率平均為2.6%，所以不能給出鬆懈目標。

鄭貞茂表示，雖然國際上因為疫情GDP都在下修，可是今年的下修也會造成今年的基期比較低，因此明年全球的經濟展望，世界預測機構並沒有那麼悲觀，當然現在疫情延長，可能也會下修明年的經濟展望，但是畢竟今年是相對低的基期。