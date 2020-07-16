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三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

行政院：攤商收三倍券 23日起可陸續兌換

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

今天是振興三倍券上路第二天，行政院長蘇貞昌今表示，下周四也就是23日，攤商收到的三倍券可以陸續兌換，請經濟部、財政部讓商家可以最快時間兌換，創造現金流動，加速振興。

三倍券昨正式上路，行政院發言人丁怡銘今在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，昨天第一天截至晚間為止，共177.8萬超商超市領券，郵局也有70萬，預估第二天熱潮更加熱烈，除昨天早上10時一度因為流量太大進行流量管制，10時30分後整體而言順利，感謝協助政府發放三倍券的郵局、超商員工，以及派出所協助偏鄉發放，感謝這些三倍券國家隊成員。

蘇貞昌說，政府累積口罩經驗，透過多元管道讓民眾領取三倍券，振興經濟，但也要請交通部、經濟部注意後續情形，包含三倍券地圖更新等，都要適時處理，並教導網路預約疏導人潮，對於老弱婦孺或身障也要提供愛心服務。

蘇貞昌表示，下周四也就是23日，攤商就可以陸續兌換收到的三倍券，請經濟部、財政部讓商家可以最快時間兌換，創造現金流動，加速振興；而國人對三倍券充滿期待，地方政府和業者紛紛加碼，許多部會也提出振興方案，請各部會多加宣傳，創造加乘效果。

三倍券的兌換方式，經濟部先前指出，有統編的店家獲得三倍券後，只要帶著三倍券到郵局、銀行兌換後，相關費用將直接匯入店家企業或負責人的帳戶；至於沒有沒有統編的店家，可委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等等至到郵局、銀行兌換，費用會匯入商圈、管委會等帳戶，再請其協助發放。

三倍券 郵局 經濟部

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