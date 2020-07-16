《返校》成功效應大 工業局力推獎勵扶植台灣遊戲產業

經濟部工業局今（16）日表示，繼4月首推「獨立遊戲開發獎勵計畫」加速數位內容產業創新發展後，近日再核定心流、夕暮及阿諾瓦遊戲公司等8案，將協助帶動台灣數位遊戲原創內容產製並搶攻國際市場。

此外，工業局並與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美國際發行商辦理「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」，於今日舉行交流茶會，進行產業經驗分享。

工業局指出，近年來持續支持台灣遊戲產業創新發展，促使台灣獨立遊戲團隊近幾年逐漸在市場上嶄露頭角，例如：赤燭的歷史驚悚解謎遊戲《返校》成功延伸到電影推出，於國內外均獲得亮眼的票房佳績；信仰遊戲開發的《細胞迷途》，去108年10月於Steam平台上架，至今獲得高度好評，好評率95%以上，總銷售額達新台幣千萬元。屢屢顯示台灣的獨立遊戲蘊含著不可小覷、蓄勢待發的實力與成長能量。

不過，工業局指出，由於我國獨立遊戲開發團隊規模相對較小，隨著國際遊戲平台上架流程日趨簡便，為因應全球市場高度的競爭挑戰，亟需加速提升獨立遊戲產業的創新力量，並提高國際曝光度以搶佔國際商機。

工業局進一步指出，在「獨立遊戲開發獎勵計畫」方面，今年4月首次推出，特別針對國內依公司法設立未滿5年之公司設計，且計畫團隊成員具中華民國國籍至少應占半數（含）以上，計畫審查委員由3至5位業界、學界專家所組成，主要審查重點為計畫內容（風格、敘事及遊戲性等獨立遊戲特性）、市場創新與獨特性、開發時程及各階段成果驗收項目的合理性。

最後該獎勵計畫選出前8名給予獎勵，包括心流「遊戲開發-WARPD」、夕暮「炎姬」、阿諾瓦遊戲「[星詠之詩]劇本式Roguelike與撲克牌元素的策略遊戲」、柒伍壹遊戲「人生畫廊：貓咪博物館」、熊骨「沉沒意志」、踩底線遊戲「ALIISHA(雙子之謎)之於Nintendo Switch雙人互動體感益智解謎遊戲」、島國「《鮭魚》解謎遊戲開發計畫(暫定名稱)」、零零壹「鐵兀鷹」。希望透過此獎勵機制，持續協助業者投入研發各類具國際競爭力的數位應用服務與產品。

此外，在「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」方面，工業局於今日與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美國際發行商，包含Raw fury（瑞典）、Humble Bundle（美國）、Those Awesome Guys（羅馬尼亞）、Headup Games（德國），以及台灣13家獨立遊戲團隊。包括：極度邊緣、光穹遊戲、001 Studio、拉普達實驗室、Toii工作室、Tissue Tube、遊戲熵、Psychoflow & Mureena、柒伍壹遊戲、熊骨、夕暮遊戲、UNI、Rocket juice games，舉辦線上跨國即時媒合會，並辦理產業交流茶會，進行產業經驗分享，參與單位則包括TiGEA獨立遊戲生態圈聯盟、TGDF台北遊戲開發者論壇團隊、台灣遊戲產業合作發展協會、創夢市集、樂磚、信仰遊戲、熊骨、柒伍壹遊戲、光穹遊戲、以及Unreal Engine的合作夥伴等。