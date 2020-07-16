快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

《返校》成功效應大 工業局力推獎勵扶植台灣遊戲產業

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部工業局今（16）日表示，繼4月首推「獨立遊戲開發獎勵計畫」加速數位內容產業創新發展後，近日再核定心流、夕暮及阿諾瓦遊戲公司等8案，將協助帶動台灣數位遊戲原創內容產製並搶攻國際市場。

此外，工業局並與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美國際發行商辦理「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」，於今日舉行交流茶會，進行產業經驗分享。

工業局指出，近年來持續支持台灣遊戲產業創新發展，促使台灣獨立遊戲團隊近幾年逐漸在市場上嶄露頭角，例如：赤燭的歷史驚悚解謎遊戲《返校》成功延伸到電影推出，於國內外均獲得亮眼的票房佳績；信仰遊戲開發的《細胞迷途》，去108年10月於Steam平台上架，至今獲得高度好評，好評率95%以上，總銷售額達新台幣千萬元。屢屢顯示台灣的獨立遊戲蘊含著不可小覷、蓄勢待發的實力與成長能量。

不過，工業局指出，由於我國獨立遊戲開發團隊規模相對較小，隨著國際遊戲平台上架流程日趨簡便，為因應全球市場高度的競爭挑戰，亟需加速提升獨立遊戲產業的創新力量，並提高國際曝光度以搶佔國際商機。

工業局進一步指出，在「獨立遊戲開發獎勵計畫」方面，今年4月首次推出，特別針對國內依公司法設立未滿5年之公司設計，且計畫團隊成員具中華民國國籍至少應占半數（含）以上，計畫審查委員由3至5位業界、學界專家所組成，主要審查重點為計畫內容（風格、敘事及遊戲性等獨立遊戲特性）、市場創新與獨特性、開發時程及各階段成果驗收項目的合理性。

最後該獎勵計畫選出前8名給予獎勵，包括心流「遊戲開發-WARPD」、夕暮「炎姬」、阿諾瓦遊戲「[星詠之詩]劇本式Roguelike與撲克牌元素的策略遊戲」、柒伍壹遊戲「人生畫廊：貓咪博物館」、熊骨「沉沒意志」、踩底線遊戲「ALIISHA(雙子之謎)之於Nintendo Switch雙人互動體感益智解謎遊戲」、島國「《鮭魚》解謎遊戲開發計畫(暫定名稱)」、零零壹「鐵兀鷹」。希望透過此獎勵機制，持續協助業者投入研發各類具國際競爭力的數位應用服務與產品。

此外，在「國際獨立遊戲發行商線上媒合會」方面，工業局於今日與美國知名獨立遊戲媒體The MIX（The Media Indie Exchange）合作，串聯4家歐美國際發行商，包含Raw fury（瑞典）、Humble Bundle（美國）、Those Awesome Guys（羅馬尼亞）、Headup Games（德國），以及台灣13家獨立遊戲團隊。包括：極度邊緣、光穹遊戲、001 Studio、拉普達實驗室、Toii工作室、Tissue Tube、遊戲熵、Psychoflow & Mureena、柒伍壹遊戲、熊骨、夕暮遊戲、UNI、Rocket juice games，舉辦線上跨國即時媒合會，並辦理產業交流茶會，進行產業經驗分享，參與單位則包括TiGEA獨立遊戲生態圈聯盟、TGDF台北遊戲開發者論壇團隊、台灣遊戲產業合作發展協會、創夢市集、樂磚、信仰遊戲、熊骨、柒伍壹遊戲、光穹遊戲、以及Unreal Engine的合作夥伴等。

阿諾 羅馬尼亞

延伸閱讀

2020台中逍遙音樂町 各區23場接力藝文匯演起跑

影／競選影片涉抄襲下架 李眉蓁：1450背後打壓帶風向

流浪犬變心輔犬 伴特殊兒學習

華碩AIoT團隊攜艾訊、金豐 打造智慧沖壓瑕疵檢測方案

相關新聞

無薪假人數減至2.3萬人、家數增22家 製造業情勢仍嚴峻

勞動部今（16）日發布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假家數974家，人數續減至23,607人，和上一期相較，家數增22家，人數大減2,219人，主要是運輸及倉儲業減少最明顯，主因是某家國籍航空公司停止實施無薪假，人數多達2,000多人。

股市高檔 國安基金不退場

國安基金昨（15）日召開例行委員會議，考量國際疫情嚴峻、基本面未見樂觀，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，也打...

金融中心指數排名直直落 陳冲：台北有自己的路

近來，香港歷經反送中和國安法後，社會紛紛討論誰是下一個接替香港，成為國際金融中心的城市？台北是否可以成為下一個金融中心？最新公布的金融中心指數排名，台北從去年的34名直接滑落至75名。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，台北有自己的路，不一定要強作金融中心。

經濟快評／NCC新法不敢管Netflix 也不能管愛奇藝

不管是為了國安還是被立委逼著要求「趕走」洗腦台灣人的愛奇藝，國家通訊傳播委員會（NCC）花了快一年時間設計出幾乎領先全球（亞洲僅有新加坡有類似法令）的「網際網路視聽服務管理法」(OTT視聽管理法)草案，已經註定了「不敢管Netflix，不能管愛奇藝」，不管是技術或執行，都管不到「想管的」業者。

行政院：攤商收三倍券 23日起可陸續兌換

今天是振興三倍券上路第二天，行政院長蘇貞昌今表示，下周四也就是23日，攤商收到的三倍券可以陸續兌換，請經濟部、財政部讓商...

無薪假人數減到2.3萬人 但六成七集中這行業

勞動部今天公布最新無薪假數據，至昨天為止，無薪假總數為2萬3607人、974家，繼上周首次大減5990人後，本周續減2219人，主要原因是華航自昨天起取消2000多名員工實施無薪假，且餐飲住宿業無薪假人數持續大減；但因國際疫情未緩，製造業災情未減，仍有高達1萬5927人放無薪假，占總數的六成七。

無薪假人數續減2,219人 製造業、台南市卻增300多人

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假統計，實施人數2萬3,607人，較上周減少2,219人，這是連續第二周減少。兩周來，無薪假人數已減少8,209人。無薪假人數是減少，但實施家數較上一期增加22家，實施家數有974家。

日商加碼投資台灣 眼鏡市場、高價吐司展店力道強

根據經濟部6月底所發布的5月批發、零售及餐飲營業額最新數據資料，不難看出隨國內疫情趨緩，民眾生活逐步回歸常軌，消費人潮持...

投顧：國安基金不退場 2因素

國安基金決議繼續護盤，富邦投顧董事長蕭乾祥分析，國安基金不退場有兩因素：第一，全球疫情尚未結束；第二，今年全球經濟成長率...

國發會：台灣投資動能強勁

受到新冠肺炎疫情衝擊，全球FDI（外人直接投資）估將創下十五年來新低，但國發會昨表示，台灣FDI今年一至五月逆勢成長百分...

今年經濟成長率 中研院大砍逾半

中研院經濟研究所昨發布經濟預測，受新冠肺炎疫情衝擊，今年的經濟成長率（ＧＤＰ）由百分之二點五八下修為百分之一點一五。至於...

高鐵董總座假減薪爭議 交通部：今董事會通過將做檢討

台灣高鐵公司近日爆出董事長、總經理薪資爭議，遭質疑「假減薪」，減薪後領取獎金與減薪金額幾乎一致。高鐵雖火速駁斥，強調依交...

熱門新聞

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

怎麼申請？哪裡用？ 藝FUN券、客庄旅遊券、動滋券、農遊券領取辦法一次看

關節炎大嬸排隊買三倍券怨「勞命傷財」 年輕人看傻眼

郵局三倍券賣超快！ 3.5個小時售出34.7萬份

國壽逾百億投資印尼銀行踩雷 保險局：損失在可控範圍

6G卡位戰 聯發科超前部署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。