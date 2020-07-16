行政院拍板國發計畫 未來四年經濟成長率平均上看3.4%

行政院院會今（16）日通過國發會「國家發展計畫(2021至2024年)」，除作為各部會的上位計畫，並訂定未來四年經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%之總體經濟目標，作為政府努力的方向。

國發會指出，國發計畫的「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，一方面深耕具戰略性與關鍵性的產業項目，讓台灣未來可以成為全球關鍵性角色；另方面持續落實防疫新生活，大力振興經濟，加快紓解武漢肺炎對人民經濟與生活面的衝擊，讓台灣能安度疫情，成為亂世中的福地。

國發會表示，國發計畫配合總統新任期，秉持蔡總統的治國理念，與院長蘇貞昌施政方針所擘劃，務實前瞻經貿新局與數位經濟、人力發展與人口結構、氣候變遷與低碳調適等全球大趨勢，並妥善因應經濟發展與數位創新、社會轉型與所得分配、區域均衡與環境永續等國內中長期課題。

國發會強調，為延續並擴大過去四年執政所打造的建設成果及淬煉的成長動能，政府將深化台灣的競爭新優勢，也將持續貫徹具效率、會做事的團隊精神，以人民所需為優先，全力建設與守護台灣。

國發會表示，未來四年的國家發展策略，在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」四大政策主軸下，落實推動多個目標。

蘇揆裁示，國際局勢變化快速，對台灣是挑戰、也是機會，國發計畫秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，除規劃發展具戰略性的產業，期使台灣未來可以在全球產業鏈中扮演關鍵性的角色外，同時也要兼顧對重要民生物資、糧食、能源等的供應安全，及早部署，達到自給自足，此外，也要持續落實防疫新生活、大力振興經濟。