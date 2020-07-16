無薪假人數減到2.3萬人 但六成七集中這行業

勞動部今天公布最新無薪假數據，至昨天為止，無薪假總數為2萬3607人、974家，繼上周首次大減5990人後，本周續減2219人，主要原因是華航自昨天起取消2000多名員工實施無薪假，且餐飲住宿業無薪假人數持續大減；但因國際疫情未緩，製造業災情未減，仍有高達1萬5927人放無薪假，占總數的六成七。

自疫情爆發無薪假以來，勞動部從每月公布兩次無薪假，改為每周公布。歷經4、5、6月高峰期後，7月起終於出現首降。上周公布實施家數952家、實施人數25826人，首次大減5990人後，今天最新數據是974家、實施人數2萬3607人，較上周新增22家，人數減少2219人。

本周明顯減少人數集中在運輸倉儲業，從2840人大減2205人到635人，據了解，主要是華航一家就取消2000多名員工實施無薪假。

此外，在國內旅遊及消費持續復甦後，住宿餐飲業無薪假家數及人數持續減少，本周人數只剩740人，旅行社所屬的支持服務業因為國際旅遊仍未解封，只有微減80人，仍有587人實施無薪假。

本期無薪假人數2萬3607人，主要集中製造業，總數1萬5927人，較上周增加315人，占無薪假總數六成七。勞動部表示，製造業有國內外訂單、上下游產業供應鏈等問題，在國際疫情未緩和，貿易解封前，影響程度未減，因此包括金屬機電工業、化學工業及民生工業都有數千人實施無薪假，人數仍持續小增。

另一個受災產業是批發零售業，無薪假人數還有5323人，名列第二，主要是零售業雖因內需回溫而無薪假人數減，但有些批發業與製造業有上下游關係，仍有訂單減損問題。