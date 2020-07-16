無薪假人數續減2,219人 製造業、台南市卻增300多人

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假統計，實施人數2萬3,607人，較上周減少2,219人，這是連續第二周減少。兩周來，無薪假人數已減少8,209人。無薪假人數是減少，但實施家數較上一期增加22家，實施家數有974家。

勞動部7月1日公布的無薪假實施人數是3萬1,816人，這是新冠肺炎疫情爆發以來的最高人數，同期實施家數是1,440家。從最新數字看，無薪假實施情況已在改善中。

批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲實施人數改善非常明顯，今天公布的無薪假人數各為4,344人、635人、740人，較7月1日兩周前公布的高點5,482人、3,595人、2,789人下降許多。相較之下，批發零售實施無薪假的人數還是高些，而且下降幅度也小，而且這一期比上一期還增加十人。

反觀製造業，情況較不樂觀。這一期無薪假人數竟比上周還高，由1萬5,622人增加到1萬5,927人，增加305人。金屬機電工業、資訊電子和化學工業人數都往上升，各增加297人、75人、58人。民生工業人數下降。當然，製造業無薪假人數仍比7月1日公布的高點1萬6,058人低。

六都中，新北市、台南市和高雄市無薪假人數逆勢上升。各較上一期上升98人、336人、75人。