無薪假人數減至2.3萬人、家數增22家 製造業情勢仍嚴峻

勞動部今（16）日發布最新企業減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假家數974家，人數續減至23,607人，和上一期相較，家數增22家，人數大減2,219人，主要是運輸及倉儲業減少最明顯，主因是某家國籍航空公司停止實施無薪假，人數多達2,000多人。

勞動部統計指出，本期實施無薪假，製造業有315家、15,927人，較上一期增加16家、305人，顯示製造業無薪假情勢仍嚴峻。不僅無減緩之勢，甚至不降反升。

其中，金屬機電業及化學工業是目前無薪假重災區。統計顯示，目前金屬機電業實施無薪假有144家、5,329人，較上期增加11家、297人；化學工業則有71家、5,323人，較上期家數減1家，人數增58人。

資訊電子業目前有31家、1,167人實施無薪假，較上一期增加4家、75人；民生工業則有69家、4,108人實施無薪假，較上期增加2家、減125人。

至於服務業無薪假情勢，則隨著國內旅遊、振興三倍券上路而有降溫之勢，本期無薪假減少最明顯為運輸及倉儲業，現有48家、635人實施無薪假，較上期增加7家，但人數則大減2,205人，可見目前運輸及倉儲業實施無薪假，多為小型公司。

住宿及餐儲業實施無薪假家數和人數續減至49家、740人；批發零售業現有306家、4,344人實施無薪假，和上期相較，家數增加2家，人數則減10人。

勞動部表示，目前通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計974家，實施人數23,607人。今年7月8日公布實施家數計952家，實施人數25,826人。本次新增22家，人數減少2,219人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。