股市高點 國安基金續護盤

國安基金昨召開例行委員會議，考量國際疫情嚴峻、基本面未見樂觀，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，也打破慣例；國安基金並公布第二季財報，只投入七點五億元護盤，四月後未再進場，帳上獲利一點八億元，投報率百分之廿四。

三月疫情引爆全球股災，國安基金在三月十九日召開臨時委員會議，決議授權護盤。國安基金昨天召開例行委員會議，討論是否繼續授權。在兩派意見討論後，國安基金委員會決議暫不退場，繼續執行護盤任務，並在十月例會時視疫情及國內外經濟情勢再行檢討。

財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，國際疫情嚴峻，封鎖隔離致人貨移動商務往來受限，影響經濟復甦；美、中等多國陸續發生二、三波疫情，風險變數大；鑑於基本面未見樂觀，國安基金當初進場因素尚未消除，因此決議繼續護盤。

昨天例會也通過最新財報，到第二季止，國安基金投入護盤子彈依舊是七億五七一九萬元，跟第一季相同，顯示從第二季開始，國安基金就沒有再進場了。

隨著台股上漲，到第二季止，國安基金持股帳上未實現利益，也從第一季的四七三四萬元（尚未扣除買賣股票的相關手續費及借款利息費用），大幅增加到一億八二七○萬元。

為何第二季沒再進場？阮清華說，「股市都很好啊，都很穩定」。那為何不退場？阮清華說： 「我要強調的是，以前退場是進場因素消失，但這次進場因素（疫情）尚未消失，台灣很安全，但國外疫情嚴峻，人貨都卡住，不知影響有多大。」

他強調，此次資金行情推升股市，台幣一直升，這二個月資金一直進來，外資六月淨匯入，七月到目前為止也淨匯入，但基本面仍有變數，會中委員各有意見，但大家都同意疫情因素尚未消失。至於護盤太久會否鈍化？阮清華說，上次護盤期間是二百多天，不會那麼久。