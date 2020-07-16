股市高檔 國安基金不退場

國安基金昨（15）日召開例行委員會議，考量國際疫情嚴峻、基本面未見樂觀，決議繼續授權護盤，股市高點國安基金還要護盤，也打破慣例；國安基金並公布第2季財報，只投入7.5億元護盤，4月後未再進場，帳上獲利1.8億元，投報率24%。

3月疫情引爆全球股災，國安基金在3月19日召開臨時委員會議啟動護盤至今，國安基金昨天召開例會，會中官方意見已整合成繼續護盤立場。會議一開始，依例由幕僚單位報告國內外經濟情勢，報告完後問大家意見時，率先發言的是官方委員，明確主張繼續護盤。

接著學者專家代表的外部委員陸續發言，有人認為，台股已漲到「萬二」，成長量二、三千億元，外資也匯入，已不符進場條件，應該退場。且依國安基金條例第8條規定，市場有失序之虞才能進場，第11條也規定，基金達成安定市場任務後須處理持股退場。

官方委員則表示，上次委員會議是說授權到疫情結束，因國際疫情仍嚴重，市場充滿變數，任務尚未達成。且現在股市榮景跟基本面是偏離的，不應急著退場。

外部委員有六位，昨天五位出席，也有部分外部委員認同官方意見。正、反兩派意見論辯一個多小時，兩輪發言後依舊「一中各表」。

以往官方委員較少發言，昨天共有四位官方委員發言，全部支持不退場，在人數優勢下，主席裁示繼續執行任務，並在10月例會時視疫情及國內外經濟情勢再檢討。

財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華說，國際疫情嚴峻，封鎖隔離致人貨移動商務往來受限，影響經濟復甦；鑑於基本面未見樂觀，國安基金當初進場因素未消除，因此決議繼續護盤。

台股昨天一度大漲111點至12,320點，為1990年2月22日以來最高，但市場觀望國安基金下午委員會議動向，並擔憂台積電今日法說會可能利多出盡，拖累加權指數終場跌6點收12,202點。

昨天也通過最新財報，到第2季止，國安基金投入護盤子彈依舊是7億5,719萬元，跟第1季相同，顯示第2季開始國安基金就沒進場了。

隨台股上漲，到第2季止，國安基金持股帳上未實現利益，也從第1季的4,734萬元大增至1億8,270萬元。

對於第2季為何沒再進場？阮清華說，因股市都很好，都很穩定。那為何不退場？阮清華說：「我要強調的是，以前退場是進場因素消失，但這次進場因素（疫情）尚未消失，台灣很安全，但國外疫情嚴峻，人貨都卡住，不知影響有多大。」