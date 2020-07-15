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張鴻仁：生技熱度至少維持到2021年秋冬

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

經濟日報今（15）日舉辦「後疫情時代 生醫新策略」論壇，台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁指出，他去年出書時提到，台灣生技產業是冷凍櫃，資金斷鏈狀況不佳，沒想到今年以來疫情崛起，3月19日低檔反彈，一反過去幾年頹勢，生技股報復性上漲。

他原以為經歷兩次重大新藥股解盲失利後，投資人能較為理性，但現觀察事實卻不如此。張鴻仁任特別指出，主管機關管太多，新藥研發是高風險，不可能用管理的方式變成低風險。主管機關試圖降低股價波動，但台灣的投資人卻不這樣想。在這波資金熱潮中，反而會問要怎麼找下一檔合一？

很多人會說，生技是賺災難財，但也因疫情期間，生技產業和台灣醫療的關注度很高，張鴻仁強調，「這時間點，不要浪費危機和人氣。」大眾對生技的熱度，應可維持到2021年秋冬，即真正安全有效的疫苗研發出來，可以有效結束疫情為止。

至於台灣是否有機會切入新的全球生技新藥供應鏈，張鴻仁指出，美國已經確定基本醫藥是國安問題，一定會從大陸移回去美國，產線遷回去的鉅額費用，市場會處理，但重點是製藥上游是高汙染產業，原料藥或抗生素一旦斷鏈，漲價肯定是百倍千倍的，若是美國新的供應鏈需要亞洲國家，台灣是有機會的。

張鴻仁指出，疫後的全球製藥供應鏈，因中國和美國對產業發展態度改變，中國不再犧牲環境汙染做全球低價製藥大國，美國將製藥產業視為國安問題等，未來產業鏈改變，換製程、換原料都會讓成本大幅提升，「可以看到的是，未來藥價將會大漲價！」

生技產業 疫情 國安

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