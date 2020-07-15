國發會訂目標 未來四年平均經濟成長率上看3.4%

行政院預計在明（16）日院會中，通過國發會提出之「國家發展計畫(2021至2024年)」草案，規劃未來四年的經濟成長率平均2.6%至3.4%、並落實推動包括積極打造六大核心戰略產業、持續推動產業創新優化轉型、優化台灣創業生態系、發展亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心等目標。

國發會表示，配合蔡總統新任期，秉持蔡總統治國理念與院長蘇貞昌施政方針所擘劃，務實前瞻經貿新局與數位經濟、人力發展與人口結構、氣候變遷與低碳調適等全球大趨勢，並妥善因應經濟發展與數位創新、社會轉型與所得分配、區域均衡與環境永續等國內中長期課題。

國發會指出，考量未來四年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要強化政策作為，積極培育成長新動能，並為展現政府施政績效，訂定未來四年經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%之總體經濟目標，作為政府努力的方向。

國發會表示，為延續並擴大過去四年執政所打造的建設成果及淬煉的成長動能，政府將深化台灣的競爭新優勢，也將持續貫徹具效率、會做事的團隊精神，以人民所需為優先，全力建設與守護台灣。

國發會指出，據此，國發計畫提出未來四年的國家發展策略，在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」四大政策主軸下，落實推動多項目標。

國發會羅列，落實推動的目標包括積極打造六大核心戰略產業、持續推動產業創新優化轉型、優化臺灣創業生態系、發展亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心、打造數位國家智慧島嶼、打造2030雙語國家、培力新世代優質人力、優化創新金融產業、健全永續財政結構、完善長照服務體系、強化幼兒托育服務、解決青年低薪與投資青年、落實居住正義、建構穩定安心生活、深耕文化底蘊與文化力、推升體育運動發展、建設人本交通與觀光、推動均衡台灣發展計畫、強化前瞻基礎建設計畫、落實地方創生、打造韌性永續樂活家園，以及開展互惠國際布局等各項措施，讓台灣經濟更亮眼、對人民照顧更周全、國家更安全。