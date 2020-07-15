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全球FDI銳減四成、台投資逆風上揚 國發會這樣分析

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會今（15）日指出，全球受到新冠肺炎疫情衝擊，今（2020）年全球外人直接投資（FDI）預估將衰退40%，惟台灣投資逆勢成長，今年投資率更將攀升至23.4%，創十年新高。

國發會副主委鄭貞茂今日分析冠肺炎疫情後投資台灣趨勢。他表示，在全球外人直接投資一片銳減環境下，台灣卻相反，投資動能充沛，這也是台灣未來四年經濟成長率可達2.6%至3.4%的主因。

他進一步表示，今年國際趨勢有兩大主軸，一是美中貿易戰升溫；二是疫情衝擊。過去以來台商投資基地集中在中國大陸，美中貿易戰讓台商體認到，生產基地不能集中，因此開始撤出大陸；而疫情肆虐，台商除了要分散生產基地外，還要將生產基地放在安全地方，台灣就雀屏中選。

國發會經濟發展處長吳明蕙分析，疫情衝擊全球FDI，根據聯合國預估，今年全球FDI將由去年1.5兆美元下滑至1兆美元，減幅達四成；但今年台灣FDI則呈穩定成長，她引述投審會今年前5月核准僑外投資金額（不含陸資）達34.2億美元，年增12%。

她並指出，在未來四年內，可望落實6兆投資，包括：台商回流及境外資金回台，目前承諾已破兆元；半導體大廠及IoT、AI及5G建設合計約有逾2.6兆元投資；綠能方面，包括太陽光電有逾兆元投資、離岸風電逾5,400億元投資；另外，前瞻基礎建設二期約有4,200億元等。

吳明蕙進一步指出，經濟部投資台灣三大方案去年落實金額為2,504億元，今年預計落實逾3,500億元，年增逾40%。

她表示，在民間參與公共建設方面，今年下半年將釋出1,300億元公共建設投資商機，包括：高速鐵路台中車站地區事業發展用地開發經營案147億元、台中港觀光商業區興建營運投資案120億元、高雄市蓮潭設定地上權開發案120億元、基隆港旅運複合商業大樓招商案109.5億元、台中市立復健醫院及老人醫院BOT案84億元、台中市巨蛋體育館OT及BOT約80億元等商機。

疫情 台商 國發會

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