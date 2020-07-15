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美取消對港優惠待遇 學者：對台灣是機會

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

美國總統川普14日宣布終止香港優惠待遇，中經院董事長曹添旺認為，香港關稅優惠不再，將影響部分台商，不過由於香港人才流動、投資設點條件都會受到影響，可說是台灣的機會。三三會理事長許勝雄表示，美中持續角力下，未來「台商還會繼續做深化切割佈局」。

曹添旺今（15）日到三三會以「中國經濟及金融情勢展望」為題，進行專題演講。他指出，香港對美出口佔比只有1.2%，因此香港失去關稅優惠，對港影響不大，但卻對利用香港做轉口貿易的台商產生衝擊。同時，美中角力仍會持續，香港金融樞紐地位也岌岌可危，包括人才流失、國際企業設點意願低、產業轉型受阻等，「其實是台灣的機會」。

至於美元與港幣聯繫匯率制度會否取消，曹添旺認為「還有待觀察」，不過他認為不會立即脫鉤。他說，對美國來說，很多企業清算、設點都還是在香港，仍有那麼多資產、企業在香港，如果把美元跟港幣脫鉤，對美國不見得有好處。

許勝雄指出，香港是台灣很重要的出口地區，也是大陸台商出口到歐美地區的主要出口市場，但如果香港優惠被取消，對透過香港做轉口貿易的台商就會產生影響；未來台商在做出口時，可能要重新思考是否如過去一樣透過香港做轉口運作，他認為，企業界都開始做了一些準備。

許勝雄表示，台灣主要出口地區就是中國及香港，占出口約41%，有9萬多家台商在中國投資，中國出口到美國還是有相當比例，因此台商當然會受到一些影響。他說，現在台商採取的策略有兩個運作機制，其一是全球佈局架構下，讓出口到美國產品，移出中國生產；其二是以中國、歐洲或其他地區為主要銷售市場，可能會繼續維繫在中國生產的機制，因為中國還是具有比較完備的產業鍊、有比較好的產品競爭力，「台商還會繼續做深化切割佈局」。

工商協進會理事長林伯豐也認為，台商目前聚焦供應鏈的重新規劃，例如在大陸生產的台商就拓銷大陸市場，如果要短鏈化，應該要到供應地區附近就近生產。

香港 台商

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