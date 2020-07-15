高通針對台灣中小企業 推5G線上課程

高通旗下子公司高通技術於15日宣布，與台灣區電機電子工業同業公會合作，推出5G無線技術線上學習課程，以協助台灣創新中小企業在5G全球產業鏈中拓展商機。

高通指出，只要是符合經濟部所認定的中小企業，且想投入5G創新應用的公司皆可進行申請。只要經公會審核通過的業者，在今年底前可不限次數、隨時上網進行整套課程學習。這次的課程共21個小時，內容橫跨5G基礎觀念、蜂巢式行動通訊與5G技術接軌，及5G新空中介面（5G NR）技術探索等主題。

台灣區電機電子工業同業公會副秘書長宋雯霈表示，樂見高通拋磚引玉，以線上教育方式將5G可能帶來的改變與應用，分享給更多台灣中小企業。這次線上課程可分為商業模式發展及最新5G新空中介面技術這兩大層面，在商業模式發展方面，希望讓更多中小企業思考未來在物聯網、車聯網與智慧工廠或醫院等方面應用中可創造的商機。另外也在課程中，針對5G重要通訊標準5G新空中介面提供初階與進階課程。