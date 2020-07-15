「油電糖水」鐵飯碗徵才逾千人 起薪3.9萬

經濟部今（15）日於網站公告國營事業招考甄試簡章，包含台糖、台電、台灣中油及台水等四家公司，合計招考總名額暫定1,089名，預計在11月15日舉行初（筆）試日期，起薪約落在每月3.6萬至3.9萬元。

經濟部表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定1,089名，甄試簡章已上網公告。

招考名額、用人事業、報名日期、初試日期及起薪說明如下：

總名額：暫定1,089名，若初試放榜前，如有臨時出缺，得增列錄取名額。

用人事業：台糖、台電、台灣中油及台水等四家公司。

報名日期： 7月24日至8月4日，一律採網路報名。

初（筆）試日期： 11月15日，於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行。

起薪：依各所分發之公司規定辦理，目前每月約3.6萬元至3.9萬元之間，如有調整，依調整後薪給標準辦理。

經濟部說明，本次甄試共計招考25個類別，類別名稱及錄取名額分別為：企管140名、人資11名、財會57名、國貿6名、資訊44名、統計資訊8名、政風29名、法務4名、地政23名、土地開發3名、土木77名、建築14名、機械190名、電機259名、儀電58名、環工25名、職業安全衛生19名、畜牧獸醫7名、農業5名、化學23名、化工製程69名、地質4名、石油開採4名、地球物理7名、食品加工3名，合計1,089名。