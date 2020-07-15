統計處：今年伺服器全年產值可望「連莊」續創新高

經濟部統計處今（15）日指出，受惠遠距需求及新興科技拓展，今年伺服器產值可望「連莊」再創新高。統計處表示，電腦製造業產值已連續六年正成長，今年前五月產值816億元，年增近20%，其中超過八成來自伺服器及可攜式電腦的貢獻。

統計處說，伺服器去（2019）年產值942億元，創下歷史新高，爆發性成長211%，主要去年受惠美中貿易爭端引爆台商回台潮，多數伺服器廠商陸續將海外中高階產線移回，致使產值在一年之內翻了超過三倍。

統計處表示，除了美中爭端態勢持續，再加上疫情推升遠距需求，今年1月至5月伺服器及可攜式電腦的產值分別為467億元及195億元，年增34%及21%，仍是推升電腦製造業產值成長的主力，合計占比超過八成。

此外，近年伺服器占整體電腦製造業產值的比重也大幅擴增，從五年前的23%成長至2019年50%，今年前五月占比更升至57%，高居電腦製造業成長之主要貢獻來源。

統計處預期，今年伺服器在物聯網、人工智慧、雲端運算等新興應用科技持續拓展挹注下，資料運算儲存需求升溫，伺服器產值可望再創新高，可攜式電腦亦能延續增勢。

統計處表示，電腦製造業主要包括筆電、桌上型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦等產品，多以國際品牌代工為主。其中，工業電腦應用於工業自動化設備、服務業（POS、KIOSK、ATM）等，不僅是工業物聯網發展的重要角色，在商業自動化也不可或缺，潛在需求龐大。

近前產業自動化需求殷切，帶動工業電腦需求穩步成長，產值皆超過300億元，去年因美中貿易摩擦廠商接獲轉單，產值升至361億元，創下歷史新高，年增7.1%。

然而，即便工業電腦和伺服器產值都在去年達到歷史新高，卻無法和伺服器軍團大舉回台、快速成長的產值比擬，工業電腦在整體電腦製造業產值的占比，反而從五年前50%，被擠下至去年的19%。

回顧台灣的電腦製造業產值，曾經在20年前創下達4,381億元歷史高峰後，廠商尋求降低生產成本，漸將產線逐步移往中國大陸，使國內產值逐漸下滑，因此在2006年到2017年間，產值均在千億元以下。

不過，近年電腦製造業產值已連六年正成長，隨新興科技興起，帶動相關產業供應鏈需求暢旺，再加上美中貿易爭端升溫，致整體產值於2018年再度回到千億元水準，2019年一口氣升至1,895億元，為15年以來最高紀錄，年增率達72.1%。