快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

統計處：今年伺服器全年產值可望「連莊」續創新高

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
統計處表示，電腦製造業產值已連續六年正成長，今年前五月產值816億元，年增近20%，其中超過八成來自伺服器及可攜式電腦的貢獻，預期今年伺服器產值可望「連莊」再創新高。圖／經濟部統計處提供
統計處表示，電腦製造業產值已連續六年正成長，今年前五月產值816億元，年增近20%，其中超過八成來自伺服器及可攜式電腦的貢獻，預期今年伺服器產值可望「連莊」再創新高。圖／經濟部統計處提供

經濟部統計處今（15）日指出，受惠遠距需求及新興科技拓展，今年伺服器產值可望「連莊」再創新高。統計處表示，電腦製造業產值已連續六年正成長，今年前五月產值816億元，年增近20%，其中超過八成來自伺服器及可攜式電腦的貢獻。

統計處說，伺服器去（2019）年產值942億元，創下歷史新高，爆發性成長211%，主要去年受惠美中貿易爭端引爆台商回台潮，多數伺服器廠商陸續將海外中高階產線移回，致使產值在一年之內翻了超過三倍。

統計處表示，除了美中爭端態勢持續，再加上疫情推升遠距需求，今年1月至5月伺服器及可攜式電腦的產值分別為467億元及195億元，年增34%及21%，仍是推升電腦製造業產值成長的主力，合計占比超過八成。

此外，近年伺服器占整體電腦製造業產值的比重也大幅擴增，從五年前的23%成長至2019年50%，今年前五月占比更升至57%，高居電腦製造業成長之主要貢獻來源。

統計處預期，今年伺服器在物聯網、人工智慧、雲端運算等新興應用科技持續拓展挹注下，資料運算儲存需求升溫，伺服器產值可望再創新高，可攜式電腦亦能延續增勢。

統計處表示，電腦製造業主要包括筆電、桌上型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦等產品，多以國際品牌代工為主。其中，工業電腦應用於工業自動化設備、服務業（POS、KIOSK、ATM）等，不僅是工業物聯網發展的重要角色，在商業自動化也不可或缺，潛在需求龐大。

近前產業自動化需求殷切，帶動工業電腦需求穩步成長，產值皆超過300億元，去年因美中貿易摩擦廠商接獲轉單，產值升至361億元，創下歷史新高，年增7.1%。

然而，即便工業電腦和伺服器產值都在去年達到歷史新高，卻無法和伺服器軍團大舉回台、快速成長的產值比擬，工業電腦在整體電腦製造業產值的占比，反而從五年前50%，被擠下至去年的19%。

回顧台灣的電腦製造業產值，曾經在20年前創下達4,381億元歷史高峰後，廠商尋求降低生產成本，漸將產線逐步移往中國大陸，使國內產值逐漸下滑，因此在2006年到2017年間，產值均在千億元以下。

不過，近年電腦製造業產值已連六年正成長，隨新興科技興起，帶動相關產業供應鏈需求暢旺，再加上美中貿易爭端升溫，致整體產值於2018年再度回到千億元水準，2019年一口氣升至1,895億元，為15年以來最高紀錄，年增率達72.1%。

製造業 工業電腦

延伸閱讀

伺服器大軍回台 去年電腦製造業產值創15年新高

技嘉旗下技宸 推出業界第一台5G嵌入式系統

技嘉 推出業界第一台5G嵌入式系統

受惠美中貿易戰、台商回台 伺服器產值創新高

相關新聞

美取消對港優惠待遇 學者：對台灣是機會

美國總統川普14日宣布終止香港優惠待遇，中經院董事長曹添旺認為，香港關稅優惠不再，將影響部分台商，不過由於香港人才流動、...

史上最難的經濟預測 中研院大砍今年GDP到1.15%

中研院經濟研究所今天發布半年一次的經濟預測，由於今年出現新冠肺炎黑天鵝，抑制外貿動能，將今年的經濟成長率由去年底的2.5...

今夏尖峰用電量恐上修！ 中火1號機上午併聯上線

台電表示，用電量連續兩天打破歷史紀錄，考量今夏原預估用電尖峰3791萬瓩正評估恐怕要再上修，決定昨（14）日深夜點火啟動...

中研院預測 今年民間消費和輸出衰退、物價下跌

中央研究院今（15）日發布最新經濟預測，下修今年全年經濟成長率到1.59%，民間投資正成長，但民間消費、輸出衰退，而消費...

中火1號機今早併聯發電 台電：將再上修今夏用電量

今年夏天好熱！本周用電量連續2天打破歷史紀錄！台電今（15）日表示，考量今夏用電量恐再創新高，昨日深夜點火啟動台中電廠1...

離岸風電邁步 沃旭將創1.3萬個工作機會

我國離岸風電產業第三階段的區塊開發方案即將在今年底定案，離岸風電開發商也開始「秀肌肉」，大舉招募及培育本土人才。

沃旭招募運維人員…懼高的別來

沃旭能源昨（14）日宣布啟動招募大彰化離岸風場運轉維護工程師，這是沃旭首次在台招募並培訓的本土運維人員，提供包括高壓設備...

陸貨來台「洗產地」趨緩 今年來僅十餘件違規

財政部關務署昨（14）日表示，今年以來中國大陸貨品違規來台「洗產地」狀況趨緩，一方面可能是疫情導致國際貿易降溫，一方面也...

用電續飆 太陽光電救援

台電指出，昨（14）日最高用電量於下午1時51分達到3,779.0萬瓩，再創歷史用電新高，台電並在昨晚8時將中火1號機組...

用電飆新高 中火「9機組發好發滿」

全台連日高溫，用電量連續兩天創歷史新高，為因應用電需求，端午節前暫時「下線」檢修的中火一號機，昨晚點火成功，台電表示，預...

中火1號機點火成功 明起不懼高溫9部機組發好發滿

全台用電量連續兩日創歷史新高，為因應用電需求，在端午節前暫時「下線」檢修的中火1號機，今晚8點左右點火成功，台電表示，預...

防洗產地 財政部修正自貿港區通關管理辦法

財政部為推動自由港區貨物通關簡政便民，強化貨物管控，避免業者「洗產地」，在會商交通部後，預告修正自由貿易港區貨物通關管理...

熱門新聞

別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生

別再說不懂！三倍券終極全攻略一次掌握

整理包／今起郵局領取振興三倍券 QA一次幫你解惑

800元客庄旅遊券上路囉 今首波登記限定「老少配 」

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。