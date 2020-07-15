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史上最難的經濟預測 中研院大砍今年GDP到1.15%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
中研院將今年的經濟成長率由去年底的2.58%，大砍1.43個百分點下調為1.15%。 本報資料照片
中研院將今年的經濟成長率由去年底的2.58%，大砍1.43個百分點下調為1.15%。 本報資料照片

中研院經濟研究所今天發布半年一次的經濟預測，由於今年出現新冠肺炎黑天鵝，抑制外貿動能，將今年的經濟成長率由去年底的2.58%，大砍1.43個百分點下調為1.15%。至於今年經濟是Ｗ型或Ｖ型？中研院表示，只能說最糟的谷底已過了，但如果疫情持續上上下下，什麼型都有可能，今年是史上最難預測的一次。

中研院經濟研究所所長陳恭平說，去年底預測今年GDP是2.58%，處於外冷內溫，當時大家最關心今年的「黑天鵝」，可能是各國債台高築，中美貿易負面發展等，但結果都是沒發生，反而出現一個無法預測的新冠肺炎疫情，成為21世紀人類最重要事件。

中研院經濟研究所研究員周雨田表示，今年上半年，全球經濟因疫情爆發而備受衝擊，消費與投資動能下降，生產製造與貿易活動急速降溫。我國也因海外需求降溫，國內消費疲軟。隨著肺炎疫情衝擊效應顯現，下半年全球經濟因疫情反覆復甦緩慢，抑制我國外貿動能，但在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫帶動下，經濟可望逐步回溫，預測今年實質經濟成長率為1.15%。

周雨田說，面對有史以來最大的疫情，IMF形容此次是危機空前，全球大封鎖，萎縮幅度堪比1930年大蕭條，六月再度修正全球經濟預測衰退4.9%，其中美國衰退8%、歐洲衰退10%。WTO預測全球貿易求減少13%-32%，是近代有史以來最大貿暢衰退，世界銀行預測超過九成國家進入經濟衰退，先進國家約萎縮7%，新興經濟體萎縮2.5%。

台灣部分，中研院指出，因經濟活動低迷，民間消費第一季實質成長年減1.58%，民眾各項消費支出轉為保守，合計前5個月零售及餐飲業營業總額較去年同期分別年減3.59%與9.95%。隨著國內疫情減緩，6月消費者信心指數回升，以及政府推出振興消費方案，有助提振下半年消費意願。到第三、第四季會由負轉正，但全年仍是-0.30%。

對外貿易部分，中研院指出，因疫情嚴峻，國際原物料需求走弱，前六個月出口與進口年成長率分別年減2.55%與3.38%，但遠距商機發酵與5G等新興科技應用熱絡，資通產品接單金額屢創新高。由於美中貿易紛爭持續，外貿動能將持續降溫；且邊境管制未解仍影響服務性輸出與輸入成長，因此預期全年實質商品及服務的輸出與輸入分別年減3.72%與年減4.13%。

周雨田說，民間消費消費者物價指數第二、第三季是負，但不代就是通縮，因為通縮是全面及長期物價的下跌，但CPI下降是因為其中含能源及核心物價指數，實質沒有降那麼多。

中研院祕書長彭信坤曾任經濟所所長，他說，今年經濟預測困難度是史上最高，各家機構預測都在1%上下，因全世界都是負成長，台灣能達1%或1%以上，是幸運中的幸運。他說，今年比2008、2009年影響層面更大，當時是金融危機，但這次疫情不確定因素高，明年此時大家可以檢視那家機構預測功力比較高。

疫情 中研院 消費者物價指數 GDP

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