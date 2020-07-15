電子零組件上半年對陸出口過半 貿易局：持續布局全球

經濟部今（15）日指出，今年上半年積體電路、記憶體等電子零組件年增25.9%，已超過對陸總出口半數。貿易局表示，主因兩岸貿易主要產品多所重疊，電子產業內貿易及分工密切，由於疫情帶動全球遠距電子產品需求，中國大陸又是全球重要電子產品組裝重地，其復工最早，對我電子零組件需求呈現成長。

貿易局說明，兩岸目前形成電子產業鏈，台灣是大陸電子零組件的主要供應來源之一，隨大陸成為世界組裝工廠，對我電子零組件需求呈現成長。不過，經濟部表示，將持續觀察疫情對貿易的影響，持續協助業者布局新南向及全球，妥為因應。

觀察今年年1月至6月，除1月因受疫情爆發及農曆春節影響外，台灣對陸出口皆呈現成長，主因5G、AI及高階科技產品發展，以及疫情發生衍生零接觸遠距需求。

此外，台灣並未因為疫情停工，充分供應市場需求，而大陸復工最早，並持續對台灣的積體電路、記憶體等電子零組件有需求，該等產品上半年大幅年增25.9%，已占台灣1月至6月對陸總出口超過半數，致我對陸出口持續成長。

雖然我對陸出口持續成長，但美中貿易摩擦及疫情爆發，已使跨國企業加速規劃建立安全可靠之產業供應鏈，如美、日、韓等國企業已將部分供應鏈自大陸移至越、泰等新南向國家。

貿易局強調，此舉與台灣多年來透過新南向政策積極深耕東南亞地區，顯示該政策方向正確，與國際觀點一致。全球供應鏈變化，近年來新南向國家亦加速因應，積極吸引外資及擴大當地製造業發展，為業者創造有利經商環境。

此外，為因應各國因疫情採取之限制入出境措施，經濟部已加強數位貿易推廣及電子商務拓銷，如建置線上展覽、提供2萬元等值之數位行銷輔導、成立數位貿易學苑，加強培訓企業所需數位行銷與電商人才等措施協助廠商拓銷及布局全球。