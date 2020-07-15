工商團體：2025終止核電 缺電問題首當其衝

三三會今（15）日舉行七月份例會，針對夏季用電需求問題，工商協進會理事長林伯豐會表示，台灣在2025年終止核電，用電一定會欠缺，政府需要做好規劃，做到不缺電。而三三會理事長許勝雄表示，政府規劃綠電可取代部分的電廠發電系統，相信政府的不缺電承諾。

林伯豐認為，台灣在2025年終止核電，用電一定會欠缺，目前綠電建設進度算蠻好的，不過綠電成本太貴，目前風電躉售價5.6元，而標價2.5元，兩者差距太大，要如何讓綠電供應的電量和電價合理化，這是政府的重要議題，也是企業界所擔心的。

至於中火3號機是否能重新啟動，牽涉到的是空氣污染問題，如果碳減排沒有做到，對人的健康有影響。

三三會理事長許勝雄指出，對於缺電的問題，大家今年還是很擔心，經濟正在慢慢地恢復、穩定下來，政府規劃綠電可取代部分的電廠發電系統，企業相信政府的不缺電承諾。中火3號機是否重啟，就依照政府規劃的運作原則處理。