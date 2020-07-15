今夏尖峰用電量恐上修！ 中火1號機上午併聯上線

台電表示，用電量連續兩天打破歷史紀錄，考量今夏原預估用電尖峰3791萬瓩正評估恐怕要再上修，決定昨（14）日深夜點火啟動台中電廠1號機，並已於今（15）日上午併聯發電，以確保供電無虞。

台電強調，中火1號機重返供電行列，是基於用電需求的合理調度安排，該機組自今年端午連假起停機檢修，不僅機組狀態維持良好，排放也符合中央及地方法規。台電重申，即使1號機回歸供電行列，中火的機組調度模式仍不會改變，台電會堅守「非空汙季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」承諾，且空汙季總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量）。

近日高溫炙熱，全國用電量隨之攀升，本周用電量更連兩天刷新排名，包括前（13）日達到3752.8萬瓩，昨（14）日更飆至3779萬瓩，二度突破歷年最高用電紀錄。台電表示，儘管今年以來備轉容量率穩定維持10%以上，但面臨極端高溫及突發事故可能帶來的挑戰，以及部分燃氣機組安排在夏季歲檢修等因素，台電不得不未雨綢繆，以因應任何緊急情況發生，中火1號機因此重返供電行列。

台電指出，增加機組並不會增加全年的燃煤量，台中電廠2014年用煤量為1839萬噸，去年用煤量為1264萬噸，已經自主減煤近600萬噸，今年承諾不會超過1260萬噸。